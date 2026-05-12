В России дефицит Ту-22М3: почему оккупанты не способны восстановить производство бомбардировщиков

Производство этих самолетов было прекращено еще в 1993 году.

Парк стратегической авиации РФ стремительно сокращается, и на данный момент в боеспособном состоянии осталось лишь 27–30 сверхзвуковых Ту-22М3, пишет 19FortyFive.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 10% до 15% этих самолетов. По имеющимся данным, оккупанты теряют дорогостоящие платформы из-за успешных действий ВСУ, а также в результате технического износа.

"Ту-22 постепенно истощается, и поскольку бомбардировщик нельзя заменить, каждая потеря навсегда подрывает дальнобойные удары России", – отмечает аналитик издания.

Самолеты уничтожаются не только в воздухе, но и на земле. В частности, борта были поражены на аэродромах "Сольцы-2", "Оленья" в Арктике и "Белая" в Сибири.

Существенной проблемой для РФ стала модернизированная украинская ПВО. В частности, упоминается, как в апреле 2024 года "Ту-22 был сбит модифицированной ракетой С-200, выпущенной с расстояния 300 километров".

Главная уязвимость агрессора, на которую указывают СМИ, заключается в невозможности построить новые машины. Производство Ту-22М3 завершилось еще в 1993 году. Двигатель НК-25, который питает самолет, больше не производится, что вынуждает россиян использовать детали со старых заземленных самолетов.

"У России нет производственных мощностей для замены самолета. Это означает, что флот Ту-22 постепенно приходит в упадок", – заключает автор.

