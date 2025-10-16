Новая партия захватчиков, прибывшая с направления оккупированного Крыма, вероятно скоро будет на фронте.

Кремль перебрасывает в Донецкую область, во временно оккупированный Мариуполь, элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

"Фиксируем переброску в Мариуполь элитных подразделений спецназа ФСБ и морской пехоты. Это уже второй раз за осень", - написал он в Telegram

По слова Андрющенко, первая такая переброска была в сентябре. Специалист уточняет, что тогда перед дальнейшим перемещением морская пехота противника была поражена в пункте дислокации в селе Урзуф Донецкой области, на базе бывшего пансионата "Квант".

Видео дня

"Теперь новая партия, но уже на территории ММК имени Ильича. Прибыли из направления Крыма. Судя по поведению, на доукомплектование и слаживание. Скоро будут на фронте", - отметил куратор центра.

Ранее OSINT-аналитик Unit Observer сообщил, что российские войска перебрасывают силы для проведения наступления на Днепропетровскую область. Говорилось, что продолжается передислокация вражеских войск из южной части Покровска - на тот момент 90-я танковая дивизия находилась на юге от Ивановки-Новопавловки. В то же время еще четыре бригады противника передислоцированы из Покровска в направлении Новопавловки.

Оккупанты пытаются прикрыть свои НПЗ от украинских дронов

В сентябре руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты для прикрытия своих нефтеперерабатывающих предприятий из района Мариуполя перебрасывают зенитно-ракетные комплексы "Тор" ближе к Ростовской области (РФ). По его словам, колонна ПВО "Тор" въехала в город и проехала к укрытию. Говорилось, что оккупанты пытаются прикрыть свои НПЗ от украинских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: