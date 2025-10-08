РФ продолжает передислокацию войск из южной части Покровска.

Российские оккупационные войска перебрасывают силы для проведения наступления на Днепропетровскую область. Такое заявление сделал OSINT-аналитик Unit Observer в соцсети Х.

"Россия продолжает передислокацию войск из южной части Покровска. 90-я танковая дивизия сейчас полностью находится к югу от Ивановки-Нопавловки", – говорится в сообщении.

В то же время 35-я, 55-я, 74-я, 137-я бригады оккупационных войск РФ были передислоцированы из южного Покровска в направлении Нопавловки, добавляет аналитик.

"Только 15-я, 30-я бригады и части 27-й дивизии остаются к югу от Покровска", – акцентировал он.

OSINT-аналитик также опубликовал карту, на которой изображена схема переброски российских оккупационных войск на передовой:

Война в Украине: ситуация на фронте

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, что обстановка на Северском и Лиманском направлениях является тяжелой. По его словам, неутешительная обстановка в районе Ямполя – враг продолжает осуществлять активные наступательные действия.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступательная операция ВСУ, враг понес серьезные потери. Из них более 7200 оккупантов – безвозвратные потери.

