По данным Центра изучения оккупации, накануне сами эти "Торы" "работали" по украинским дронам, которые направлялись в сторону Ростовской области.

Российские оккупанты для прикрытия своих нефтеперерабатывающих предприятий из района временно оккупированного Мариуполя перебрасывают всепогодные тактические зенитно-ракетные комплексы "Тор" ближе к Ростовской области (РФ).

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. По его словам, зафиксировано перемещение эшелонированной ПВО ближе к Ростовской области.

"Целая колонна систем ПВО "Тор" въехала в город и проехала к укрытию. Впервые видим не одиночные машины, а целую толпу - да еще и днем. Пытаются максимально прикрыть остатки НПЗ на маршруте наших дронов", - отметил руководитель центра.

Он отметил также, что работа именно этих "Торов" была зафиксирована 18 сентября ночью в Мариупольском районе, когда украинские дроны работали в сторону Ростовской области РФ.

"Россиянам стало очень тревожно", - констатировал Андрющенко.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть, как несколько установок, очевидно, "ТОР", направляются куда-то по дороге, и назвал его уникальным, подчеркнув: "Россияне латают ПВО, прикрывая остатки НПЗ на пути наших дронов. Мариуполь".

Другие новости об оккупированном Мариуполе

Напомним, недавно руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко рассказал, что в районе временно оккупированного Мариуполя россияне без огласки строят объездную дорогу для переброски военных сил и средств. Этот логистический проект не для гражданских, а для войны. Такая дорога ускоряет переброску сил противника, уменьшает время логистики и обустраивается в рамках подготовки города в качестве хаба россиян для новых наступлений.

Вас также могут заинтересовать новости: