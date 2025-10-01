Оккупанты сносят или же переделывают под себя исторические здания, которые сами же повредили в 2022 году.

В сентябре 2025 года Google обновил спутниковые снимки временно оккупированного Мариуполя. На них виден массовый снос кварталов и исторических зданий, которые были повреждены в результате российских обстрелов в 2022 году, сообщает Суспільне.

Издание отмечает, что в первые месяцы после российского штурма Мариуполя ООН сообщала, что в городе повреждено до 90% жилых зданий. В 2023 году городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне разрушили более 2200 многоквартирных домов, из которых половина - полностью уничтожена. Кроме этого, российские оккупанты уничтожили или повредили большую часть из 206 исторических зданий в Мариуполе.

Указывается, что в декабре 2022 года российские оккупанты сообщили о намерении снести Мариупольский драматический театр, который был одним из важнейших культурных зданий в городе. В результате авиаудара по драмтеатру, где укрывались мирные жители, вероятно, могли погибнуть около 600 человек.

Издание рассказало, что из Санкт-Петербурга оккупанты отправили в Мариуполь своих специалистов на реконструкцию, которую обещали закончить до августа 2025 года. На сайте уже появились анонсы водевиля "Любимец императрицы" и концерта "Одна любовь - одна Россия".

По имеющейся информации, во время "реконструкции" драмтеатра в марте 2024 года россияне уничтожили восемь из девяти оригинальных скульптур на фронтоне здания театра, а в результате обвала карниза они были окончательно разрушены.

Вместо них установили девять копий, сделанных в Ростове-на-Дону. Как утверждается, часть из них восстановили по фотографиям, а остальные "отреставрировали" из обломков. Отмечается, что перед фасадом драмтеатра, российские оккупанты убрали пешеходную зону, чтобы превратить ее в автостоянку.

Также в июне 2022 года власти Санкт-Петербурга сообщили, что планируют открыть "представительство" в историческом здании конца XIX века, которое известно как "дом Таруты". В нем, как отмечает издание, до российской оккупации находился офис компании Азовинтекс, связанной с бизнесменом и бывшим председателем Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

Издание отметило, что изнутри дом был отделан красным деревом и мрамором, а на крыше лежал медный лист, но после начала "реставрации" из дома вынесли деревянные и мраморные элементы, а медное покрытие демонтировали.

Также российские оккупанты фактически перестраивают здание гостиницы Континенталь, которая была построена в 1897 году. Отмечается, в течение более 120 лет оно было одним из старейших культурных центров Мариуполя. В 2022 году во время полномасштабной войны здание служило укрытием для сотен людей и было разрушено 20 апреля 2022 года. По словам активистов, оккупанты устанавливают пластиковые окна в здании и уничтожают характерные архитектурные детали.

В 2022 году также россиянами было повреждено здание музея народного быта в Мариуполе, экспозиции были уничтожены или же разграблены. Примечательно, что музей работал в городе с 1989 года и показывал жизнь украинцев, греков и других общин Приазовья XVIII - начала XX веков. В феврале текущего года экспозиции в музее посвятили фигуре советского партийца Жданова, который родился в Мариуполе, а также теме обороны города.

Издание отмечает, что оккупанты сначала обещали реставрацию исторического центра Мариуполя и восстановление памятников архитектуры, но в сентябре объявили, что большую часть снесут и построят новые жилые кварталы.

Одним из первых жилых проектов в оккупированном Мариуполе стал массив Невский, комплекс состоит из шести девятиэтажных и 12 пятиэтажных домов. Издание отметило, что в целом речь идет о 1000 квартир. Как рассказывали оккупанты, после открытия первой очереди в комплексе заняли почти все 500 квартир. Однако, по словам местных жителей, дома стоят полупустые.

Издание рассказало, что сейчас на стадии строительства находятся как минимум четыре ЖК: Мираполис (рядом с массивом Невский), Резиденция (на проспекте Строителей, 93), Жуков (на проспекте Маршала Жукова) и жилой массив Лазурные Берега (на улице Куприна, 65).

Также, добавляет издание, оккупанты собираются "восстановить" металлургический комбинат Азовсталь, где держали оборону защитники Мариуполя и здание которого было уничтожено в результате российских бомбардировок.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты для прикрытия своих нефтеперерабатывающих предприятий из района временно оккупированного Мариуполя перебрасывают зенитно-ракетные комплексы "Тор" ближе к Ростовской области (РФ). Андрющенко отметил, что россиянам стало "очень тревожно", они латают ПВО, прикрывая остатки НПЗ на пути наших дронов.

Также мы писали, что Андрющенко также рассказал, что россияне строят объездную дорогу для переброски военных сил и средств в районе Мариуполя. Он отметил, что враг пытается вести строительство тихо, чтобы не привлекать внимания, то есть, без камер и без визитов российских пропагандистов. Андрющенко объяснил эти меры тем, что строительство ведется не для людей, а для техники, грузов и военных колонн.

