Взрывное устройство было якобы закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах и отправлено из Одессы в болгарский город Русе.

Российская ФСБ обвинила в организации взрывов на Крымском мосту главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Об этом говорится в пресс-релизе российской спецслужбы.

Взрывное устройство было якобы закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 кг и в начале августа "отправлено из морского порта г. Одессы в болгарский город Русе.

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К организации переправки груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем якобы в Армению, как утверждает ФСБ, были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении.

Груз якобы растаможили в Ереване, после чего отправили в Алаверди, где его подобрала московская фирма.

DAF пересек КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе и разгрузился на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

7 октября "при содействии украинца и еще пяти установленных российских граждан" документы на груз снова были изменены, а получателем несуществующая фирма в Республике Крым.

В спецслужбе утверждают, что в этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, "который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв".

Организатором взрыва на Крымском мосту ФСБ считает главу разведки Украины Кирилла Буданова.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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