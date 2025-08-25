Несмотря на тяжелые ранения трое украинских ветеранов переплыли Босфор

Двое из участников масштабного заплыва через пролив потеряли на войне конечности.

Украинские ветераны, среди которых двое мужчин с ампутированными конечностями, переплыли пролив Босфор. Как сообщает всеукраинский центр военной травмы Superhumans, они преодолели 6,5 километров из Азии в Европу.

Заплыв состоялся в День независимости Украины. Украинцы выступали наравне со всеми участниками.

"Сильное течение, соленая вода, 2800 участников и никаких поблажек. Для ребят было принципиальным пройти дистанцию на уровне с нормотипичными людьми, поэтому они сознательно не указали факт инвалидности при регистрации, из-за этого за день до старта их могли дисквалифицировать", - подчеркивают в центре.

Украинские ветераны показали достойные результаты во время заплыва. Все трое преодолели дистанцию со временем от 1 часа 23 минуты до 1 часа 30 минут.

Как пишет The Independent, идея переплыть Босфор появилась у 34-летнего Олега Церковного. При этом задуманное нужно было осуществить именно 24 августа - на День независимости Украины, что должно было привлечь внимание к трагическим последствиям полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Несколько месяцев он вместе с двумя товарищами тренировался при поддержке реабилитационного центра для ветеранов Superhumans Center в Украине, под руководством команды CapitalTRI - любительской триатлонной группы из Киева. При этом ветераны решили, что их заплыв будет иметь и еще одну цель - сбор средств на протезы, которые крайне необходимы многим украинцам, пострадавшим на войне.

Церковный рассказал, что спорт стал своеобразным мостом к жизни: "Спорт сам по себе лечит - мы в этом убедились". Он рассказал, что служил снайпером. В результате артобстрелов получил два сотрясения мозга. После этого, говорит, у него полностью исчезло чувство равновесия.

"Иногда я мог идти нормально, а потом внезапно падал, как карандаш. У меня потеря слуха третьей степени на одно ухо и нет периферийного зрения", - рассказал он.

Инженер Павел Товстик ушел на фронт добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения. По данным издания, 47-летний мужчина был водителем в разведывательном подразделении, подорвался на мине в июне 2023 года, в результате чего потерял левую ногу.

Толстик в детстве активно занимался плаванием, но не предполагал, что оно станет для него спасением. Начав оправляться от ранения, тайком от врачей он начал ходить в бассейн. Боец говорит:

"Вода стала для меня чем-то вроде спасителя. Тогда все было спутано, а в воде мысли, сила, тело - все снова собиралось вместе. Я снова становился собой. Просто другим".

Александр Дашко открыл для себя плавание после того, как потерял левую ногу. Как пишет издание, 28-летний боец ушел на фронт в 2022 году, служил в пехоте. В июне 2023 года рядом с ним взорвалась мина, и осколок попал в колено.

"Принял я ранение не слишком достойно... Честно говоря, если бы не спорт, я, наверное, спился бы и валялся под забором", - признался боец.

За последний год он смог сосредоточиться на реабилитации. Плавание, по его словам, стало занятием, которое приносит ему спокойствие.

"Когда я ничего не делаю, я снова скатываюсь в то состояние сразу после ранения - депрессию, апатию, ощущение, что ампутация побеждает. Но когда появляется такой вызов (заплыв - УНИАН), это дает толчок: жить, двигаться вперед, вдохновлять других", - рассказал ветеран.

Как отмечается, межконтинентальный заплыв через Босфор проводится ежегодно в Стамбуле под эгидой Национального олимпийского комитета Турции с 1989 года.

Соревнования для ветеранов

Ранее УНИАН сообщал, что в течение 2025 года в разных городах Украины будут проходить спортивные соревнования для ветеранов российско-украинской войны Strong Spirit's Games. Соревнования организует Федерация стронгмена Украины, они призваны способствовать не только физическому развитию, но и ментальному восстановлению ветеранов. Программа включает классические дисциплины стронгмена и адаптированные упражнения для участников с инвалидностью.

