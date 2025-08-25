Xiaomi официально обозначила свои планы относительно обновления Android 16, и несколько популярных устройств китайского бренда в них не войдут. Вместо этого эти модели получат прошивку HyperOS 3 на базе Android 15 в качестве последнего основного программного обеспечения.
Сообщается, что HyperOS 3 на Android 15 станет последним обновлением для 30 моделей телефонов Xiaomi, Redmi и Poco. Перечень выглядит следующим образом:
Смартфоны Xiaomi:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi Mix Fold 2.
Смартфоны Redmi:
- Redmi 12;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 13C;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi 13R;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K60;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi Note 12 NFC 4G;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 13 4G NFC;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro.
Смартфоны Poco:
- Poco C65;
- Poco F5 5G;
- Poco F5 Pro;
- Poco M6 Pro;
- Poco X6 Neo.
Как видно, в списке оказались телефоны, выпущенные относительно недавно. Например, Redmi 13R поступил в продажу в декабре 2023 года, Redmi Note 13 – осенью того же года. Неполные два года поддержки – довольно скромный показатель по сравнению с Android-смартфонами других производителей.
В течение какого-то времени после обновления до HyperOS 3 вышеперечисленные девайсы продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.
По слухам, в HyperOS 3.0 полностью обновится внешний вид системы. Он будет похож на "стеклянный" дизайн Apple из iOS 26. Также будет улучшена производительность системы (более быстрый запуск приложений) и задач с работой ИИ, появятся новые возможности персонализации и новые функции Game Turbo для геймеров.
На данный момент подтверждено, что HyperOS 3 на базе Android 16 будет развернута на более 100 девайсах. Первыми флагманами с новой ОС "из коробки" станут Xiaomi 16. Их премьера cостоится в конце сентября.