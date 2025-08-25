Все модели из перечня получат HyperOS 3, но на базе старой версии Android.

Xiaomi официально обозначила свои планы относительно обновления Android 16, и несколько популярных устройств китайского бренда в них не войдут. Вместо этого эти модели получат прошивку HyperOS 3 на базе Android 15 в качестве последнего основного программного обеспечения.

Сообщается, что HyperOS 3 на Android 15 станет последним обновлением для 30 моделей телефонов Xiaomi, Redmi и Poco. Перечень выглядит следующим образом:

Смартфоны Xiaomi:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Mix Fold 2.

Смартфоны Redmi:

Redmi 12;

Redmi 12 5G;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G;

Redmi 13R;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60;

Redmi Note 12 4G;

Redmi Note 12 NFC 4G;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 13 4G;

Redmi Note 13 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro.

Смартфоны Poco:

Poco C65;

Poco F5 5G;

Poco F5 Pro;

Poco M6 Pro;

Poco X6 Neo.

Как видно, в списке оказались телефоны, выпущенные относительно недавно. Например, Redmi 13R поступил в продажу в декабре 2023 года, Redmi Note 13 – осенью того же года. Неполные два года поддержки – довольно скромный показатель по сравнению с Android-смартфонами других производителей.

В течение какого-то времени после обновления до HyperOS 3 вышеперечисленные девайсы продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.

По слухам, в HyperOS 3.0 полностью обновится внешний вид системы. Он будет похож на "стеклянный" дизайн Apple из iOS 26. Также будет улучшена производительность системы (более быстрый запуск приложений) и задач с работой ИИ, появятся новые возможности персонализации и новые функции Game Turbo для геймеров.

На данный момент подтверждено, что HyperOS 3 на базе Android 16 будет развернута на более 100 девайсах. Первыми флагманами с новой ОС "из коробки" станут Xiaomi 16. Их премьера cостоится в конце сентября.

