Россия имеет возможности развивать свой военно-промышленный комплекс, и нам нужно готовиться к долговременной войне. Об этом сказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8 созыва Игорь Луценко в эфире Radio NV.

"Нам, скорее всего, надо будет воевать достаточно долго. То есть мы видим, что эти 3,5 года пролетели очень быстро. Многое поменялось, но пока конца края не видно. И конца конца не видно, например, экономическим возможностям России развивать свой военно-промышленный комплекс, нанимать наемников и так далее. То есть Россия, по сути, войну еще не начинала. В том смысле, что они проводили только одну попытку ограниченной мобилизации и пока обходятся только наемниками", - сказал он.

Поэтому, по словам Луценко, Россия тратит ресурсы на то, чтобы и оплачивать эту войну, и не нагружать свое собственное население какими-то мобилизационными обязанностями.

"Если дальше так все будет продолжаться, это будет продолжаться, возможно, десятки лет. Есть примеры военных конфликтов, которые длятся очень долго", - заявил он.

Луценко также отметил, что наша задача найти такой режимы, чтобы россияне имели мало технической самообороны.

"Понимаем, что военные действия будут продолжаться. Это политическое желание всей российской нации, оно будет осуществляться тем или иным правительством, даже не Путиным, а возможно даже его преемником. Но нам нужно, чтобы эти люди не были мощные. Чтобы это было основано на уровне партизанской борьбы с украинским мощным государством. Вот этот в этот режим нам надо прийти", - считает военный.

Также он уверен, что какой бы режим это ни был, нужно нашу правовую систему адаптировать к долговременной войне. Луценко объяснил:

"Все, что у нас было придумано относительно военного положения, мобилизации и так далее, все было придумано на какие-то достаточно кратковременные периоды, а нам надо заходить в долговременную войну. Это предполагает, что военные не все время сидят "на нуле" и воюют, а как-то друг друга меняют и поддерживают свою экономику. Потому, что нам нужно выживать как государству, не просто лучших своих людей делегировать в армию и ждать, что что-то произойдет. Нет, нам нужна ротация. Нам нужно, чтобы тыл так же работал".

Кроме того, он подчеркнул, что у нас пока нет политики мобилизации.

"Нет санкций к тем, кто по каким-то справедливым причинам или не очень справедливым причинам избегает этого очень важного долга... Конечно, никто не хочет на себя брать ответственность, никто над этим не думает, никакой аналитики над этим нет, никаких государственных решений на этот счет не принимается. Поэтому, когда говорят, что у нас государство истощено, что у нас нет уже кому воевать, и есть кому воевать, просто никто этим не занимается", - резюмировал военный.

Война в Украине - мнение Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что никакие заявления России о том, что они "готовы не захватывать дальше Украину" не являются уступками.

Он также отметил, что даже диалог об этом лежит вне международного права. По его словам, сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также от США.

