По мере приближения боевых действий к России Путин видит, что его "историческая миссия" находится под угрозой.

Удар по Крымскому мосту был ударом по престижу самого российского президента Владимира Путина.

Об этом пишет CNN.

Журналисты отмечают, что Крымский мост был проектом Путина, а Россия потратила на его строительство почти 4 миллиарда долларов.

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По мнению американского издания, Крымский мост, незаконно соединивший оккупированный полуостров с материковой Россией, по логике Путина, является "обручальным кольцом" с самой Украиной.

"Путин сейчас, видимо, считает, что возвращение Украины в состав России — это его историческая судьба. Вероятно, атаку на Крымский мост он рассматривает не только как нападение на Россию, но и как личное оскорбление. И он, скорее всего, ответит злобно", - говорится в анализе.

По мере приближения боевых действий к России Путин видит, что его "историческая миссия" находится под угрозой. А это значит, что эмоции могут перевесить разум. Для Украины, да и для мира это опасный момент, пишут журналисты.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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