Удар по Крымскому мосту был ударом по престижу самого российского президента Владимира Путина.
Об этом пишет CNN.
Журналисты отмечают, что Крымский мост был проектом Путина, а Россия потратила на его строительство почти 4 миллиарда долларов.
По мнению американского издания, Крымский мост, незаконно соединивший оккупированный полуостров с материковой Россией, по логике Путина, является "обручальным кольцом" с самой Украиной.
"Путин сейчас, видимо, считает, что возвращение Украины в состав России — это его историческая судьба. Вероятно, атаку на Крымский мост он рассматривает не только как нападение на Россию, но и как личное оскорбление. И он, скорее всего, ответит злобно", - говорится в анализе.
По мере приближения боевых действий к России Путин видит, что его "историческая миссия" находится под угрозой. А это значит, что эмоции могут перевесить разум. Для Украины, да и для мира это опасный момент, пишут журналисты.
Взрывы на Крымском мосту - что известно
Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.
Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.
Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.
Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.
Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.
По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.
Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.