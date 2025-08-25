Эксперт напомнил, что по состоянию на 2025 год официально платят взносы в ZUS (польское управление соцстраха) более 800 тыс. украинцев, что составляет 2/3 всех иностранных работников в стране.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий не подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины, которые бежали от войны. Он заявил, что доступ к польской системе здравоохранения должны иметь только те украинцы, которые прилагают усилия и работают в Польше.

Как отметили в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal, по состоянию на 30 июня 2025 года в Польше на учете под временной защитой (которое соответствует статусу UKR) находилось 992 505 украинцев - это 23% от всех лиц в ЕС, имеющих этот статус. При этом 78% беженцев со статусом UKR - трудоустроены. Поэтому ветирование закона больно ударит по остальным 22% экономически неактивных украинцев в Польше.

"Господин президент очень удивил, ведь во время предвыборной кампании он ничего не упоминал о том, что выступает против помощи украинцам", - комментирует директор Gremi Personal Юрий Григоренко.

Он отметил, что президентское решение создает чрезвычайно рисковую ситуацию для малозащищенных украинцев, которые сейчас не работают, но нуждаются в базовой социальной защите.

"Например, матерей, которые не работают, но имеют детей. У большинства из них мужья находятся в Украине, поэтому они не могут воспользоваться их страховкой и получить полную медицинскую помощь. Именно эта уязвимая группа беженцев очень сильно пострадает от изменений", - отметил Григоренко.

Он также напомнил, что по состоянию на 2025 год официально платят взносы в ZUS (польское управление соцстраха) более 800 тыс. украинцев, что составляет 2/3 всех иностранных работников в стране. Но об этом в Польше почему-то редко говорят.

В любом случае аналитик надеется, что в ближайшие месяцы закон о помощи украинцам будет подписан, потому что это - требование Европейского Союза. Григоренко говорит:

"Ни работодатели, которые нанимают украинцев, ни сами граждане не готовы к возвращению, и этот закон принципиально ничего не изменит в их ситуации. Зато отсутствие медицинской защиты для и без того уязвимой группы украинских граждан только ухудшит их положение. Поэтому мне трудно представить, что именно это и есть цель президента".

Что касается нелегальной работы в Польше, то, по словам директора аналитического центра, "серая зона" среди иностранцев еще существует, но уже не в таких масштабах, как пять или десять лет назад. Все новые правила на рынке труда настолько усилили действующую систему, что сейчас работать нелегально почти невозможно.

"Если спецзакон не будет действовать с 1 октября, система тоже не готова к тому, чтобы за месяц сотни тысяч людей подали документы на легализацию пребывания в Польше по правилам, которые действовали до него. Это станет колоссальным и мгновенным ударом по рынку труда и экономике Польши", - отметил Григоренко.

Также он прогнозирует, что изменения, предложенные президентом Польши, ослабят чувство безопасности даже у тех украинцев, которые уже работают, и это может стать толчком к смене ими страны проживания или даже возвращению в Украину.

Вето закона о помощи украинцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. Он считает, что денежную помощь должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский после этого сообщил, что из-за вето Польша больше не сможет платить за Starlink для Украины. Гавковский считает, что это решение является "подарком" для российских войск. Он напомнил, что украинские военные регулярно используют Starlink.

