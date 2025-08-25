По планам, на приобретение оружия в США ежемесячно будут выделять до 1 миллиарда долларов.

Киев планирует ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение американского оружия для ведения войны против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе, пишет Reuters.

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу минимум на миллиард долларов ежемесячно", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что Норвегия может способствовать гарантиям безопасности Украины в вопросах противовоздушной обороны и морской безопасности.

Напомним, что Норвегия в 2025-2026 годах выделит Украине 8,45 миллиардов долларов. По словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стере, средства будут выделяться в рамках программы Нансен. В частности, Норвегия софинансирует две системы ПВО Patriot.

А Германия готова ежегодно выделять на финансовую поддержку Украины 9 миллиардов евро. Сейчас они планируют оказывать такую поддержку в течение ближайших двух лет, сказал министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

