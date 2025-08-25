Адриан и Наталья-овсянница - так прозвали в народе православный праздник сегодня.

26 августа по новому календарю украинской православной церкви чтят память мученика Адриана и мученицы Наталии - супругов, которые стали символом верности, мужества и истинной любви. Рассказываем о традициях и приметах 26 августа, а также о том, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому календарю.

Что за праздник сегодня церковный - дата в новом и старом календаре

26 августа (в старом календаре это 8 сентября) в церкви почитают мучеников Адриана и Наталию.

Адриан и Наталия были молодыми супругами и жили на рубеже III-IV веков в Вифинии (Малая Азия). В те времена правителем был император Максимиан, а Адриан был судьей в судебной палате. Император же на то время устраивал гонения на христиан. По одному из доносов солдаты арестовали 23 христиан, которых сначала мучили, а затем отправили на допрос к Адриану. Увидев мужество верующих, Адриан так вдохновился, что объявил о том, что сам принимает веру во Христа.

Когда Максимиан узнал об этом, то велел заключить судью в тюрьму. Жена Адриана, Наталия, была тайной христианской. Она навещала мужа в тюрьме и всячески поддерживала его. Адриана приговорили к смертной казни, Наталию же заставляли выйти замуж повторно, но ей удалось бежать.

Как-то во сне Наталья увидела мужа, который сообщил ей о скорой встрече. Ослабленная и настрадавшаяся, Наталия вскоре умерла.

О чем просят в молитвах, что сегодня нельзя делать

В молитвах к святым Наталье и Адриану обращаются с просьбами сохранить в семье любовь и счастье, о защите и помощи от жизненных трудностей, болезней и бедствий, а незамужние девушки молятся о хорошем супруге.

В народе праздник прозвали Наталья-овсяница и Адриян - раньше в это время начинали косить овес. Согласно народным приметам, этот день особенно удачен для сватовства, венчания и свадеб - союзы, заключенные в эту дату, будут крепкими и долговечными. Также 26 августа принято готовить блюда из овса - овсяное печенье, блины. В дом сегодня нужно принести гроздь рябины - тогда в семье будут царить мир и согласие.

Считается, что девочку, рожденную в эту дату, нужно назвать Натальей - судьба ее будет счастливой.

В этот день Церковь, как и всегда, осуждает ругань, злость, сплетни, клевету, нельзя завидовать, жадничать, мстить и отчаиваться, отказывать в помощи нуждающимся.

В народе в этот день есть свои запреты и предостережения:

нельзя отказывать в помощи - это к нищете;

запрещено ссориться и ругаться с близкими - конфликт затянется надолго;

нельзя лениться и уклоняться от работы - домашние дела пойдут плохо;

не следует переедать - могут быть проблемы с желудком.

По народным поверьям в этот день запрещается ходить босиком, якобы за голые ноги может ухватить нечисть. На самом деле этому запрету есть рациональное объяснение - земля в это время становится уже холодной, и, если ходить без обуви, то можно простудиться.

Приметы 26 августа

По приметам дня можно предсказать погоду и характер предстоящей зимы:

утро холодное - к ранней зиме;

туман выпал - еще будет тепло;

много опят и других грибов - бабьего лета не будет.

Говорят, что если сегодня встретить восемь Наталий, то следующие восемь дней будет преследовать удача.

