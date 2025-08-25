По словам аналитика, возможности наземных войск США переоцениваются.

США производят неплохое оружие, но уровень подготовки американской армии, вероятно, уступает Вооруженным силам Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Украинского Радио", говоря о возможной роли Вашингтона в гарантиях безопасности для Украины.

У него спросили, могли бы США своими самолетами закрыть небо над Украиной, чтобы защитить нашу страну от российских обстрелов. По его словам, не следует переоценивать возможности американской армии.

"Это было бы очень неплохо. На самом деле, мы довольно переоцениваем возможности наземных войск Соединенных Штатов, потому что мы опираемся преимущественно на голливудские фильмы. А если смотреть по факту, то как-то после Второй мировой войны мы не можем вспомнить никаких успехов Вооруженных сил США. Они проиграли Корейскую войну, они проиграли Вьетнамскую войну, они проиграли войну в Афганистане. Была "Буря в пустыне", но это же не Соединенные Штаты, это была коалиция", - сказал Гетьман журналистам.

Аналитик подчеркнул, что уверен в том, что американская армия не превосходит ВСУ. Он считает, что военные США даже могут уступать украинским бойцам по уровню подготовки.

"А вот самолеты и воздушные силы Соединенных Штатов - это крупнейший военный воздушный флот. Да, конечно, у них есть возможности закрыть небо средствами противовоздушной обороны и наземными, и воздушными", - добавил эксперт.

Гетьман объяснил, что полностью закрыть небо над Украиной все же невозможно.

"Во-первых, "закрыть небо" - это эмоциональное высказывание депутатов, потому что они не являются специалистами по противовоздушной обороне. Закрыть небо полностью невозможно. Это правильно говорили эксперты. Каким образом закрыть его от баллистических ракет? Для этого нужно развертывать наземные комплексы. С самолетов невозможно сбивать баллистические ракеты. Это могут только Patriot или другие средства ПВО, базирующиеся на земле", - подчеркнул он.

Как Европа планирует закрыть небо над Украиной

Ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк проанализировал некоторые детали будущей миротворческой миссии в Украине. Он рассказал, как Европа может закрыть небо над Украиной.

Один из вариантов заключается в том, что Европа будет охранять критически важную инфраструктуру в Западной Украине. Для этого Франция и Британия имеют достаточно сильные военно-воздушные силы, но также свой вклад могут внести и Нидерланды.

Также рассматривается идея, которая подразумевает присутствие сил "коалиции желающих" вблизи белорусской границы или вокруг Одессы.

