Инцидент произошел около 15 лет назад.

Украинский певец, участник группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк признался, что много лет назад его брак едва не прошел через измену.

В интервью Слава+ он рассказал, что познакомился со своей женой Ольгой в 18 лет, а уже через пять лет они поженились. Во время отношений она обнаружила, что он переписывается с другой женщиной. Отвечая на вопрос, как он относится к измене, Тодорюк ответил, что от этого "никто не застрахован":

"С одной стороны ты себя успокаиваешь, что это жизнь, а с другой - спрашиваешь себя: "Нахиба это надо было делать?" У меня не было прям такой измены. Я стал на путь к этому, скажем так".

Он отметил, что жене до сих пор болит эта рана, однако он не делал каких-то глобальных шагов для извинения. Переписку с другой он объяснил постоянством жизни.

"Как-то мы из этого вышли. Чувства оказались сильнее, чем эта боль", - сказал он, отвечая на вопрос, когда жена начала снова ему доверять.

