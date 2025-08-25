Новый украинский боеприпас, вероятно, изготовлен на 3D-принтере.

На новых кадрах с выставки новейшего украинского вооружения "засветилась" неизвестная малогабаритная авиабомба.

На нее обратили внимание специалисты военно-технического портала Defense Express. На выставке присутствовали Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни, которые осмотрели разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Специалисты Defense Express отмечают, что новая украинская бомба очень похожа внешне на малогабаритную авиабомбу MAM-L, разработанную турецкой компанией Roketsan. Последнюю давно используют для БПЛА Bayraktar TB2.

Боеприпасы имеют очень похожую конструкцию стабилизаторов и управляющих поверхностей. Отечественное изделие имеет сверху выпирающую часть, которая, вероятно, представляет собой специальное крепление для подвешивания на пилон. Нечто похожее можно видеть и в случае с MAM-L.

В то же время в задней части украинской бомбы присутствует блок, которого нет у турецкого боеприпаса.

Текстура стабилизаторов и корпуса новой бомбы свидетельствует в пользу того, что ее выполнили на 3D принтере. Подробные характеристики разработки пока неизвестны.

Новые разработки украинского ОПК

Напомним, недавно в Украине была впервые показана ракета "Длинный Нептун", которая может поражать цели на расстоянии до 1000 км. По словам специалистов, длина новой ракеты превышает 6 м (без ускорителя). Таким образом, она на 1,5 м длиннее базовой версии "Нептуна".

А еще ранее была представлена украинская ракета "Фламинго", которая способна поражать цели на расстоянии 3000 км. Она имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, размещенный над фюзеляжем. Вес боеголовки превышает 1000 кг.

