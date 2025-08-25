Президент Польши призвал остановить распространение "бандеризма" в стране.

Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал запрет "бандеровского символа" на законодательном уровне. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Отмечается, что законодательная инициатива Навроцкого призвана приравнять "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам в Уголовном кодексе Польши. По его словам, это поможет выстроить польско-украинские отношения на подлинном партнерстве и взаимном уважении.

"Я считаю, что мы должны в законопроекте закрепить однозначный лозунг: "стоп бандеризму". А также в Уголовном кодексе – приравнять бандеровский символ к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, общеизвестному как нацизм, советскому коммунизму, и внести изменения в закон об Институте национальной памяти – Комиссию по преследованию преступлений против польского народа в части, касающейся преступлений ОУН-УПА", - сказал президент Польши.

Навроцкий отметил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества. Также он добавил, что его законодательная инициатива предусматривает продление срока получения польского гражданства с трех до десяти лет, а также повышает наказание за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы.

Польша прекратит финансировать Starlink для Украины - что известно

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что из-за того, что президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам, Варшава больше не сможет платить за Starlink для Украины. Он считает, что это решение является "подарком" для российских войск.

Также Гавковский призвал Навроцкого перестать "слепо наносить удары по правительству Украины".

