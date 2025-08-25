Система "Kill Switch" стирает секретное ПО, чтобы оно не попало к противнику.

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor имеет уникальную функцию безопасности - так называемый "аварийный выключатель", который в случае аварии автоматически уничтожает критически важное программное обеспечение и данные самолета.

По данным военных экспертов, система состоит из ряда аппаратных и программных протоколов. После столкновения или серьезной аномалии датчики активируют команды, которые перезаписывают или стирают ключевые компоненты, включая системы управления полетом и данные миссии. Цель - исключить попадание конфиденциальных технологий к противникам и защитить национальную безопасность США.

Впрочем, эта особенность вызвала дискуссии. Критики отмечают, что механизм может стать препятствием в случаях, когда самолет можно было бы спасти или использовать союзниками. Дискуссия идет вокруг поиска баланса между безопасностью и гибкостью в использовании современной военной техники.

Подобные беспокойства существовали и в отношении истребителей F-35 Lightning II, хотя Пентагон официально отрицает возможность их дистанционного отключения.

Эксперты отмечают, что "аварийный выключатель" F-22 надежно защищает передовые технологии, но в то же время создает сложности для эвакуационных операций и приводит к потере ценных разведывательных данных в случае падения самолета.

