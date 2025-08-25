За три месяца клип собрал на YouTube 23 миллиона просмотров.

Певец Максим Деревянчук, более известный как DREVO, прокомментировал публичный скандал, который возник вокруг его песни "Смарагдове небо".

В разговоре с "Наше радио" 23-летнего певца спросили, какой была его реакция на критику со стороны лидера рок-группы O.Torvald Жени Галича. Деревянчук сказал, что не хотел отвечать на слова музыканта, а к его творчеству относится нормально. "Это же Женя Галич", - коротко добавил он.

В то же время внимание Тины Кароль его порадовало. Парень назвал певицу иконой украинской эстрады, которая для него всегда была самым ярким образом женщины в шоу-бизнесе:

"А это уже другое дело. Тина Кароль - это уже было прикольно и неожиданно, если честно. Знаете, как приятно звучит слово "DREVO" от Тины Кароль?".

Что известно о певце DREVO

Максим Деревянчук родился 11 декабря 2001 года в городе Вараш, Ровенская область. С детства увлекался музыкой и пением.

В 2024 году DREVO стал финалистом Национального отбора на "Евровидение-2024", где занял 9 место с песней "Endless Chain".

Напомним, тогда он расстроился, что вместо Дмитрия Шурова продюсером шоу стала Тина Кароль. Он объяснял это тем, что певица не пишет музыку самостоятельно.

Недавно Женя Галич назвал вирусную песню исполнителя "Смарагдове небо" "де**мом", однако Кароль осудила такие высказывания, призвав музыкантов "дать человеку быть".

