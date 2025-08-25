Несмотря на оптимистичные заявления, стороны все еще имеют серьезные разногласия.

Последние 10 дней Украина была свидетелем одной из самых интенсивных "вспышек" дипломатической активности с начала полномасштабного вторжения со стороны РФ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с российским диктатором Путиным, после чего провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

The New York Times спрогнозировал, что ждет Украину дальше – как на поле боя, так и на дипломатическом фронте. Издание обратило внимание, что саммиты по войне закончились без заключения мирного соглашения или перемирия. Оптимистические заявления тоже не дали значительный импульс для решения войны – основные спорные вопросы решены не были.

"Сейчас маловероятно, что состоится саммит между Путиным и Зеленским, хотя украинский президент неоднократно заявлял, что готов к нему, называя это единственным способом добиться прекращения войны. После саммита на Аляске Белый дом заявил, что Путин согласился на предложение Трампа организовать такую встречу. Но Белый дом с тех пор выразил более пессимистическое мнение", – добавляют журналисты.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что такая встреча не планируется и что "в любом случае сначала нужно согласовать повестку дня".

Война в Украине – чего ожидать на поле боя

По состоянию на сейчас бои идут в нескольких регионах Украины. Большие потери несут обе стороны войны. Авторы отмечают, что Россия "отвоевала" Курскую область. Однако за последний год непосредственно на территории Украины существенных изменений не было, хотя "Москва, кажется, набирает обороты", говорится в материале.

В течение года оккупационные войска РФ вели наступательные действия. Враг пытается продвинуться на севере Донецкой области и захватить Покровск. Кремль стремится захватить часть Донбасса, которую все еще контролирует Украина.

Противоречивые вопросы

Несмотря на оптимистичные заявления, стороны все еще имеют серьезные разногласия, акцентируют журналисты. В частности речь идет о разделе территории и гарантиях безопасности.

"Путин требует, чтобы Украина отдала весь Донбасс, состоящий из Луганской и Донецкой областей на востоке страны. Сейчас Россия контролирует почти всю Луганскую область и около трех четвертей Донецкой области. Но Украина удерживает ряд городов-крепостей в Донецкой области, которые Россия не смогла захватить несмотря на годы боевых действий – территорию, которая является важной для Киева как с оборонной, так и с политической точки зрения", – объясняют авторы.

Кроме того, Украина хочет иметь гарантии того, что любое мирное соглашение будет предусматривать защиту от будущей российской агрессии. В Киеве лучшей гарантией считают членство в НАТО. Однако в краткосрочной перспективе это, вероятно, нереально, пишет NYT.

Страны из так называемой "коалиции желающих" – Франция, Великобритания и Эстония – уже заявили, что могут развернуть войска в Украине после завершения войны. Дональд Трамп также пообещал участие США, но не раскрывал деталей. При этом он подчеркнул, что американских войск в Украине не будет.

Российский министр Лавров заявил, что Москва хочет, чтобы гарантии безопасности предоставлял Совет безопасности ООН. Ранее он также говорил, что Москва хочет быть "частью любых гарантий", и это неприемлемо для Киева.

Кроме того, Украина требует вернуть около 20 000 детей, похищенных и депортированных в Россию во время войны. Издание также напомнило, что в 2023 году Международный уголовный суд обвинил Путина в военных преступлениях и выдал ордер на его арест, обвинив его в ответственности за похищение детей.

Война в Украине: это стоит знать

Польша прекратит финансировать Starlink для Украины из-за громкого решения нового президента Польши Кароля Навроцкого. Он наложил вето на закон о помощи украинцам, что повлияло и на этот аспект поддержки.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на приобретение американского оружия.

