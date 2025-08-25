По его словам, родственник-оккупант "защищал свою страну".

Российский дизайнер Сергей Зверев, который поддерживает войну против Украины, потерял на фронте уже второго племянника.

В комментарии российским пропагандистским СМИ он рассказал, что родственник находился на войне с осени 2022 года - его мобилизовали одним из первых, поскольку тот был охотником. За участие в боевых действиях оккупанта наградили "орденом Жукова":

"Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, что долг каждого мужчины - защищать свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства".

Зверев отметил, что пока семье не сообщили обо всех обстоятельствах гибели захватчика. Они только знают, что тот вместе с другим солдатом не вернулся с задания.

"А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!" - пожаловался путинист.

Что Зверев говорил о войне в Украине

Российский стилист изменил свою позицию по Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее он поддерживал Украину: в 2014 году чествовал память Небесной Сотни в Киеве, давал концерты в Одессе и выступал в вышиванке.

Однако после 24 февраля 2022 года его позиция изменилась, и он стал открытым сторонником путинского режима. Зверев заявил, что готов воевать с украинцами, даже собрался отправиться на фронт в короне и мантии.

Зимой этого года стало известно о гибели другого племянника Зверева - тогда он говорил, что его родственник-оккупант пошел бороться "с мировым злом".

