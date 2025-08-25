Настоящей жемчужиной раскопок стал многоэтажный комплекс, который, по мнению экспертов, мог использоваться как инсула или жилой дом.

Итальянские археологи недавно получили редкую возможность заглянуть в жизнь Древнего Рима, обнаружив многоэтажный жилой дом, построенный за десятилетия до рождения Иисуса Христа. Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что в то время строительные бригады вели раскопки на площади Венеции в Риме в рамках проекта строительства линии метро C. По словам официальных лиц, эти сооружения охватывают несколько эпох итальянской истории, начиная с конца периода Республики в I веке до н. э. На участке также находились дома эпохи Римской империи - с I по IV век н. э. - и современные дворцы, разрушенные в XIX и XX веках.

Интересно, что настоящей жемчужиной раскопок стал многоэтажный комплекс, который, по мнению экспертов, мог использоваться как инсула или жилой дом. Сооружение, вероятно, использовалось простыми римлянами.

Людт, близкие к раскопкам, отметили, что это место похоже на палимпсест - рукопись, переписанную с течением времени, но сохранившую следы более раннего текста. В публикации говорится:

"На площади Венеции обнаружен сложный палимпсест, позволяющий изучать топографию центрального Рима. Проект, осуществляемый под научным руководством Специального суперинтенданта Рима, развивается в полном взаимодействии с Metro C и Roma Metropolitane, без задержек по сравнению с запланированным графиком".

Даниэла Порро, специальный суперинтендант Рима, высоко оценила результаты раскопок.

"Величайшая привлекательность этих раскопок заключается в роскошном палимпсесте разных эпох, который вновь появился на наших глазах и должен быть улучшен на будущей станции. Строительство станции метро вновь позволяет нам открыть для себя прошлое нашего города", - сказала она.

