По словам нардепа, тарифы для бизнеса могут откорректироваться от 14 до 23% в зависимости от класса напряжения, которое использует предприятие.

С 1 сентября часть компаний-операторов системы распределения (ОСР) может подвергнуться коррекции тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Причиной этого, по словам народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Сергея Нагорняка, являются накопленные долги облэнерго перед оператором системы передачи "Укрэнерго" и дефицит средств, необходимых для расчетов с производителями зеленой энергии. Для населения тариф останется без изменений.

"В платежке за электрическую энергию для населения ничего не изменится. Тариф остается без изменений. 4 гривни 32 копейки тех, кто пользуется однозонным счетчиком, тех, кто пользуется двухзонным. 4 гривни 32 копейки и 2 гривни 16 копеек в ночное время", - подчеркнул он.

"Частично может произойти рост. Но это вынужденный путь, на который идет сегодня Регулятор", - пояснил Нагорняк.

Он добавил, что часть Облэнерго в прифронтовых городах будет иметь пересмотр тарифов с 1 октября.

Нагорняк также обратил внимание на необходимость контроля и прозрачной работы компаний.

"Здесь важно, чтобы каждый Облэнерго работал честно, открыто и прозрачно. И чтобы наши антикоррупционные органы также внимательно наблюдали за работой энергетического сектора", - отметил он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что тарифы для операторов системы распределения корректируют из-за падения потребления во время войны и дефицита средств. Это позволит покрыть обоснованные расходы на работу и восстановление сетей перед отопительным сезоном.