Он получил толчок на Copenhagen Fashion Week.

Белая классическая рубашка всегда была беспроигрышным элементом гардероба, но этой осенью она уступает место более смелой альтернативе - красной рубашке на пуговицах.

Как пишет заместитель редактора отдела моды Who What Wear Никки Чватт, тенденция начала набирать обороты после Copenhagen Fashion Week. Дизайнеры Herskind и Auralee вывели на подиум яркие вариации: от прозрачной красной рубашки поверх боди до сочетания с жакетом и брюками в тон. На улицах Копенгагена этот тренд подхватили гости показов, стилизуя рубашку с мини-юбками, тренчами и деревянными клогами.

Настоящим катализатором тренда стала Алекса Чанг. Модель и стилист опубликовала в Instagram серию фото, среди которых образ с красной рубашкой, джинсовой мини-юбкой и кожаной сумкой-шопером. Влияние Чанг на модные тенденции хорошо известно, так что ее выбор лишь закрепил позиции этого must-have.

Видео дня

К тренду уже присоединились крупные бренды: Madewell, Ralph Lauren и Free People выпустили свои версии рубашек в ярко-красном цвете.

Как носить красную рубашку этой осенью:

сочетать ее с джинсовой юбкой и сумкой-тоут, создавая легкий повседневный образ;

комбинировать с жакетом и брюками в тон для эффектного монохромного сета;

носить с белой юбкой и клогами, добавляя скандинавской простоты;

выбирать яркие цветные брюки, чтобы усилить акцент;

или же придать образу расслабленности, надев мужскую рубашку небрежно расстегнутой поверх белой футболки с джинсами с низкой посадкой.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал пять вещей, которые надо иметь в своем гардеробе уже этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: