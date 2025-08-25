Даже в таких популярных странах как Италия, Хорватия или Франция можно отыскать еще нетронутые скрытые жемчужины.

Традиционно в летний период толпы отдыхающих устремляются на самые известные пляжи Европы вроде острова Закинф. Однако на самом деле по всему континенту еще можно отыскать множество замечательных мест для пляжного отдыха, где вам не придется лежать друг у друга на головах.

Эксперты влиятельного издания о туризме и развлечениях Time Out составили список лучших секретных пляжей по всей Европе, где можно избежать толп туристов. Некоторые из них находятся в таких популярных странах как Италия, Хорватия, Франция или Испания.

Возглавил рейтинг пляж Завала – один из лучших на острове Хвар в Хорватии. Хотя в последние годы этот остров пользуется огромной популярностью среди туристов, такие места как небольшая рыбацкая деревушка Завала, простирающаяся от моря до холмов, еще относительно спокойны.

"Нехватка удобств в Завале компенсируется природной красотой. Это также отправная точка для экскурсий на соседний Шчедро, практически необитаемый остров, предлагающий одни из лучших мест для плавания в Хорватии", – отмечают авторы материала.

Лучшие скрытые пляжи Европы

Завала, Хорватия Скринкль-Хейвен, Уэльс Гульпиюри, Испания Остров Амрум, Германия Филикури, Албания Дьюпалоуссандюр, Исландия Катафиги, Греция Нотр-Дам, Поркероль, Франция

Другие идеи для отдыха в Европе

