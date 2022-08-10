Если Россия аннексирует захваченную территорию, то Украина потеряет доступ к почти двум третям своих месторождений.

Россия получила полезных ископаемых с оккупированных украинских территорий на сумму $12 триллионов. Это более 60% угольных месторождений, 11% нефтяных и 20% газовых, а также более 40% залежей металлов Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

Согласно анализу канадской геополитической компании SecDev, львиная доля угольных залежей, которые десятилетиями обеспечивали критически важную сталелитейную промышленность Украины, оказалась в руках оккупантов.

Если Россия сможет аннексировать захваченную территорию, Украина потеряет доступ к почти двум третям своих месторождений, включая хранилища природного газа, нефти и редкоземельных минералов. Это может помешать Европе искать альтернативы импорту из России и Китая.

Гендиректор Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах заявил, что правительство все еще оценивает влияние войны на свои минеральные ресурсы. Учитывая сколько сырья в Украине расположено на востоке и юге, он предположил, что величина потерянных запасов превышает указанную в анализе.

"Есть еще одно измерение полезных ископаемых будущего, которые все еще находятся под землей. К сожалению, есть риск, что украинский народ не будет иметь выгоды от разработки этих материалов", - отметил он.

Напомним, в июне Кабинет министров запретил экспорт из Украины угля, мазута и газа украинской добычи.

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