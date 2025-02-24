По его словами, американський президент хочет "оздоровить" Украину.

Кремлевский правитель Путин заявил, что Российская Федерация готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в области редкоземельных металлов.

В ходе посвященного этой теме совещания он заявил, что РФ является одним из мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов и готова работать с иностранными партнерами в сфере их разработки, в том числе на оккупированных территориях Украины:

"У России на порядок больше редкоземельных металлов, чем в Украине, Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам".

Путин заявил, что соглашение Украины и США о полезных ископаемых "никак не касается" России, однако тут же предложил "оценить ресурсы" перед его подписанием.

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Также кремлевский правитель сделал несколько критических заявлений в сторону президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, рейтинг украинского лидера "ровно в два раза меньше", чем у бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, поэтому он "уклоняется" от переговоров о прекращении войны.

Путин добавил, что Зеленский "загнал себя в тупик", подписав указ о запрете переговоров с ним, а также якобы становится токсичной фигурой для украинских военнослужащих.

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, в новая администрация Белого дома представила Украине проект соглашения о совместной разработке редкоземельных металлов. Речь идет опредоставлении американской стороне доступа к украинским запасам полезных исккопаемых.

Условия соглашения вызвали разногласия, поскольку Вашингтон требовал значительную долю прибыли от добычи этих ресурсов, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, является несправедливым.

Кроме того, Киев настаивает на предоставлении четких гарантий безопасности в рамках соглашения, поскольку Российская Федерация может напасть на Украину и после заключения мира.

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