Враг уже в 5 км от 'ключа' обороны Славянска, – источник в Силах обороны

Как отмечается, фокус внимания российской авиации также свидетельствует о том, что направление движения является очень важным для захватчиков.

Российские оккупанты зафиксированы в 5 километрах от Николаевки – ключевого для обороны Славянска населенного пункта. Об этом УНИАН сообщил источник в Силах обороны Украины, осведомленный о ситуации на этом направлении.

Собеседник отметил, что в этом году у врага есть стратегическая цель – захватить Славянск. И ключевую роль в обороне города играет населенный пункт Николаевка, в 5 км от которой уже фиксируется противник.

"На карте DeepState "красная зона" – в 10 км от Николаевки. Реальность несколько иная. Враг продолжает активную инфильтрацию и уже фиксируется в Рай-Александровке и других локациях в 5 км от города. В той же Рай-Александровке уже происходили стрелковые бои. Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты", – подчеркнул собеседник УНИАН.

По словам источника, ежесуточно враг сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб. Среди его целей – гражданская инфраструктура. Речь идет, в частности, о Славянской ТЭЦ, которая остановила работу еще весной.

"Такое сосредоточение внимания российской авиации – один из признаков того, что это направление очень важно для россиян", – подчеркнул собеседник.

Кроме того, в распоряжении УНИАН есть видео со сбиванием вражеских "Мавиков", с помощью которых противник проводит аэроразведку в районе Николаевки и корректирует авиационные удары по населенному пункту.

Ситуация вокруг Славянского направления

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий с позывным "Мучной" отметил, что Славянское направление является одним из самых горячих. По его словам, там российские оккупанты взяли под контроль Юрковку, а также продолжаются бои за Рай-Александровку.

"Мучной" также подчеркнул, что наибольшее давление сейчас наблюдается в районе Николаевки, по которой враг продолжает массированно применять авиацию и засыпать этот район ФАБами.

Кроме того, говорит он, враг пытается нарушить логистику, нанося удары по маршрутам снабжения через Высокоивановку. Под ударами оказалась также насосная станция, расположенная вблизи этого логистического узла.

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