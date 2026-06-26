Враг уже в 5 км от 'ключа' обороны Славянска, – источник в Силах обороны

Российские оккупанты зафиксированы в 5 километрах от Николаевки – ключевого для обороны Славянска населенного пункта. Об этом УНИАН сообщил источник в Силах обороны Украины, осведомленный о ситуации на этом направлении.
Собеседник отметил, что в этом году у врага есть стратегическая цель – захватить Славянск. И ключевую роль в обороне города играет населенный пункт Николаевка, в 5 км от которой уже фиксируется противник.
"На карте DeepState "красная зона" – в 10 км от Николаевки. Реальность несколько иная. Враг продолжает активную инфильтрацию и уже фиксируется в Рай-Александровке и других локациях в 5 км от города. В той же Рай-Александровке уже происходили стрелковые бои. Если враг захватит Николаевку – ворота на Славянск будут открыты", – подчеркнул собеседник УНИАН.
По словам источника, ежесуточно враг сбрасывает на Николаевку до 40 кассетных бомб. Среди его целей – гражданская инфраструктура. Речь идет, в частности, о Славянской ТЭЦ, которая остановила работу еще весной.
"Такое сосредоточение внимания российской авиации – один из признаков того, что это направление очень важно для россиян", – подчеркнул собеседник.
Кроме того, в распоряжении УНИАН есть видео со сбиванием вражеских "Мавиков", с помощью которых противник проводит аэроразведку в районе Николаевки и корректирует авиационные удары по населенному пункту.
Ситуация вокруг Славянского направления
Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий с позывным "Мучной" отметил, что Славянское направление является одним из самых горячих. По его словам, там российские оккупанты взяли под контроль Юрковку, а также продолжаются бои за Рай-Александровку.
"Мучной" также подчеркнул, что наибольшее давление сейчас наблюдается в районе Николаевки, по которой враг продолжает массированно применять авиацию и засыпать этот район ФАБами.
Кроме того, говорит он, враг пытается нарушить логистику, нанося удары по маршрутам снабжения через Высокоивановку. Под ударами оказалась также насосная станция, расположенная вблизи этого логистического узла.