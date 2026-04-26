Россия атаковала Одесскую область: в порту повреждено иностранное судно, есть раненый

Пострадали резервуары с маслом, грузовой транспорт и объект промышленной инфраструктуры.

В ночь на 26 апреля российская оккупационная армия нанесла удар с помощью дронов по Одесской области – повреждена гражданская и портовая инфраструктура, жилой сектор, пострадал человек. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"К сожалению, пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь. В результате удара на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт", – отметил Кипер.

По его словам, возникли пожары, которые уже ликвидировали спасатели, в жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, повреждения также получил объект промышленной инфраструктуры.

На местах происшествий работают все профильные службы, продолжается ликвидация и фиксация последствий, добавил чиновник.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.

Кроме того, зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту на погрузке. Среди членов экипажа, по предварительной информации, пострадавших нет.

Как уточнили в государственном предприятии "Администрация морских портов Украины", в ночь на 26 апреля зафиксирован обстрел одного из портов Большой Одессы. На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий, принимаются меры для недопущения загрязнения акватории.

"Порт продолжает работать с учетом ограничений безопасности", – утверждают в администрации.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС рассказали, что в результате атаки в регионе возникло несколько очагов возгорания. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на территории предприятия. Уточняется, что в жилом секторе повреждено остекление окон в многоэтажке и частные автомобили, на территории порта – разрушения с последующим возгоранием.

РФ атакует юг ежедневно

Как писал УНИАН, ночью 25 апреля российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными дронами, разрушены жилые дома и повреждена инфраструктура порта на Дунае.

Ранения получили два человека – 67-летний мужчина и 64-летняя женщина. Во время выхода из порта было атаковано гражданское судно под флагом Панамы – на борту возник пожар, который экипаж оперативно ликвидировал собственными силами. Это судно работало на перевалке контейнерных грузов.

В ночь на 24 апреля россияне нанесли по Одессе массированный удар дронами – погибли, по предварительным данным, два человека, 14 получили ранения.

