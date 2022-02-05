Министерство обороны Российской Федерации объявило о военные учениях в Ростовской области на полигоне "Кузьминский", что расположен примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Они состоятся 11 февраля.
Об этом сообщает Российский "Интерфакс".
К учениям привлекут подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и беспилотники, которые будут корректировать огонь артиллерии. По данным агентства, в учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники.
Россияне якобы будут отрабатывать тактику ведения боевых действий по обороне позиций и перехода в наступление.
Читайте такжеРоссийские оккупанты ранили украинского защитника на ДонбассеКак сообщил УНИАН, сегодня Резников сообщил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тыс. военных с учетом морского и авиационного потенциала.
Ранее Российская Федерация объявила о завершение военных учений в акватории Черного моря. Более 20 боевых кораблей разного класса Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.
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