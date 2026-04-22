Известная украинская певица проговорилась, что крутила роман с женатым

Артистка впервые рассказала, как оказалась в любовном треугольнике.

Известная украинская певица, ведущая и волонтер Даша Астафьева рассказала о своем опыте отношений с женатым мужчиной. По ее словам, она не знала, что у него была жена.

"Будучи молодой и неопытной, я получила такой опыт в очень раннем возрасте, но для меня это было настолько травматично, что я сказала: "Никогда в жизни", – рассказала Даша Астафьева в интервью YouTube-проекту "Секретный ингредиент".

Она не рассказала, как именно узнала, что ее возлюбленный женат. Со временем, как отметила артистка, она лишь убедилась в том, что такие отношения приносят только боль и становятся травмой для всех участников.

Видео дня

Отметим, Даша Астафьева уже несколько лет находится в отношениях с мужчиной, о котором почти не рассказывает и не показывает его фото. Все, что о нем известно, – только то, что он бизнесмен и моложе певицы.

Сейчас Даша Астафьева много времени уделяет волонтерству и помощи украинским военным. Недавно она вместе с группой Курган & Agregat представила украинскую версию песни "Машина". Трек создали в рамках благотворительной инициативы в поддержку Сил обороны Украины.

Напомним, в прошлом году Даша Астафьева отметила, что во время полномасштабной войны ей не до праздников, и заговорила о детях и свадьбе.

Вас также могут заинтересовать новости: