Экс-жена Ступки резко ответила на упреки, что бросила его из-за денег

Стилист сделала громкое заявление о разводе.

Экс-супруга украинского актера Дмитрия Ступки, стилист и блогер Полина Логунова пролила свет на реальные причины, по которым разрушился их брак после начала широкомасштабной войны в 2022 году.

В интервью проекту "Вершиленко & Co" Полина заявила, что якобы на самом деле проблемы у них начались еще в Украине до переезда в США в 2021 году, а в Штатах кризис в семье лишь усилился из-за финансовых сложностей.

В ответ на упреки, что она его бросила именно из-за проблем с деньгами, Логунова заявила:

"Я понимаю, это так выглядит… ну, я не буду рассказывать внутреннюю кухню, что было в наших отношениях в Украине. Я просто не хочу, это никого не касается. И у нас растет дочь, а она знает, что ее папа – самый лучший. Пускай это выгляди так, но это не так. Потому что разлом был в середине отношений".

Вместе с тем стилист подтвердила, что после переезда в США у них действительно начались серьезные проблемы с финансами.

"У Димы сколько было (сбережений) - не знаю, у меня было 100 тысяч. Очень быстро начали таять. В первый месяц было около минус 10 тысяч. За четыре месяца моих денег ушло 30 тысяч долларов. Мы искали работу. Дима подрабатывал, где мог, искал среди своих друзей. Это все очень тяжело…", - заявила Логунова.

И в итоге, как она добавила, Ступка "очень сильно отчаялся", а она "так не любит".

"И так очень тяжело, и так очень много негатива… а я так не люблю. Надо видеть, что стакан наполовину полон, а не пуст. Мне так нужно, я так по жизни иду… Начинается война, и тут уже много каких-то разговоров: "Ай-ай-ай", "Что с этим делать?"… И так тяжело! Давай что-то придумаем, чтобы выживать сейчас, не надо говорить сто раз о том, что что-то плохо", - рассказала стилист.

Напомним, как писал УНИАН, о разводе пары стало известно весной 2022 года. Дмитрий Ступка и Полина Логунова состояли в браке шесть лет, у них есть общая дочь Богдана.

Ранее, говоря о разводе, Логунова заявляла: "Я почувствовала, что мы стоим на месте, и ничего не случается. Просто закрытая дверь, будто мы страдаем вдвоем...".

Вас также могут заинтересовать новости: