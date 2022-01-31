Российская Федерация объявила о завершении военных учений в акватории Черного моя. Более 20 боевых кораблей разного класса Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.
Об этом сообщили на сайте так называемого ЧФ РФ.
Во время учений тактические группы выполнили задачи по ведению морского боя, провели артиллерийскую стрельбу по мишеням, которые имитировали корабли и средства воздушного нападения условного противника.
Также экипажи кораблей провели тренировки по связи, борьбе за выживание и разного рода обороны во время стоянки и перехода морем.
В учениях принимали участие суда различного класса, в том числе фрегаты, сторожевые, малые ракетные, десантные, малые противолодочные, а также корабли противоминной обороны.
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