В учениях принимали участие боевые суда разного класса.

Российская Федерация объявила о завершении военных учений в акватории Черного моя. Более 20 боевых кораблей разного класса Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

Об этом сообщили на сайте так называемого ЧФ РФ.

Во время учений тактические группы выполнили задачи по ведению морского боя, провели артиллерийскую стрельбу по мишеням, которые имитировали корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Также экипажи кораблей провели тренировки по связи, борьбе за выживание и разного рода обороны во время стоянки и перехода морем.

В учениях принимали участие суда различного класса, в том числе фрегаты, сторожевые, малые ракетные, десантные, малые противолодочные, а также корабли противоминной обороны.

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