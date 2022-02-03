Их везут по суше. Процесс переброски попал на видео, которое было выложено в ТікТок.

Россия перебрасывает с Балтийского моря на юг, ближе к Азовскому морю, быстроходные патрульные катера в дополнение к десантным кораблям Северного и Балтийского флотов, которые находятся в Средиземном море.

Об этом сообщает Русская служба "Радио Свобода".

По данным СМИ, группа российских больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов вошла в Средиземное море, где 24 января начались военные учения НАТО Neptune Strike 2022. Россияне заявили, что их корабли также собираются участвовать в учениях в акватории Средиземного моря.

По мнению экспертов, часть этих десантных кораблей может также отправиться к берегам аннексированного Крыма. Это станет ясно, если российская группировка пройдет через Босфорский пролив.

Кроме того, Россия перебрасывает с Балтийского моря и быстроходные патрульные катера проекта 03160 "Раптор". Их везут по суше. Процесс переброски попал на видео, которое было выложено в ТікТок.

3-8 февраля Россия планировала провести учения военно-морского флота в международных водах в пределах ирландской экономической зоны, однако в Дублине это решение раскритиковали. Впоследствии россияне перенесли учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Исследователь и эксперт из российских военно-морских сил Эйч Ай Саттон (HI Sutton), основатель сайта "Тайные берега" и автор книг о российском флоте, сказал в интервью "Радио Свобода", что перемещения российского флота происходят "в большом количестве". По его мнению, все перемещения "надо рассматривать в контексте Украины, хотя и не 100% этих перемещений могут быть вызваны ситуацией вокруг нее".

"Ряд кораблей движется из Балтийского моря к Средиземному и, возможно, затем к Черному морю. Это десантные корабли, которые могут использоваться как непосредственно для десантирования, так и для других военных действий, особенно в Азовском море. Есть также корабли Тихоокеанского флота, я бы сказал, эскадра, которая заходит из Красного моря в Средиземное и включает крейсер. Крейсер и другие корабли есть в России также в Северном море и Северной Атлантике. В конце концов, Россия перевозит катера по суше с Балтики и с Каспия к Азовскому морю. Таким образом они укрепили свое военно-морское присутствие и на местном уровне. Это четыре основных направления", - заявил эксперт.

Саттон не исключает, что часть больших десантных кораблей может остаться в Средиземном море или Атлантике, оттуда они смогут "косвенно поддерживать действия в Крыму, сковывая силы НАТО". Некоторые из этих кораблей "полезны лишь в том случае, если они отправляются в Черное море".

Ранее Российская Федерация объявила о завершение военных учений в акватории Черного моря. Более 20 боевых кораблей разного класса Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

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