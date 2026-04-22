'Мятеж': новый боевик с Джейсоном Стейтемом получил дату выхода в Украине

Новый экшн-триллер "Мятеж" (Mutiny) с Джейсоном Стейтемом ("Гнев человеческий", "Механик", "Пчеловод", "Убежище", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые") получил дату выхода в Украине

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 27 августа 2026 года – на неделю позже после мирового релиза.

В центре сюжета – уже традиционно для Стейтема, герой с военным прошлым, который оказывается втянутым в смертельно опасную игру. Теперь это – бывший спецназовец и офицер полиции Нью-Йорка Коул Рид, который теперь работает в сфере частной охраны. Но когда его обвиняют в убийстве тайского миллиардера Тибу, он вынужден бежать и самостоятельно искать настоящего преступника. В процессе он выходит на след международного заговора.

Также в фильме снялись Аннабелль Уоллис ("Люди Икс: Первый класс", "Проклятие Аннабель", "Мумия", сериал "Острые козырьки"), Джейсон Вонг ("Джентльмены", "Гнев человеческий"), Арнас Федаравичус (сериалы "Последнее королевство", "Колесо времени", "Белый лотос"), Роланд Мюллер ("Мотылек", "Небоскреб", "Рыцари справедливости") и другие.

Снял картину французский режиссер и сценарист Жан-Франсуа Рише ("Нападение на 13-й участок", "Враг государства № 1", "Рейс").

Основные съемки фильма проходили осенью 2024 года в Лондоне.

