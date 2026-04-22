Гороскоп на 23 апреля по картам Таро: Стрельцам - перемены, Рыбам - разочарования

Составлен гороскоп на 23 апреля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. День будет довольно активным и принесет интересные знакомства. Однако стоит быть внимательными и доверять секреты только тем людям, которых хорошо знаете.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта - "Тройка Мечей". Четверг может начаться с момента, который немного выбьет из равновесия, но не настолько, как покажется сначала. На работе возможно замечание или критика, которая сначала заденет, но впоследствии окажется полезной. В общении с друзьями кто-то может сказать что-то резкое, но это будет скорее правдой, чем обидой. В любви возникнет необходимость честного разговора, даже если он неудобен. Важно не закрываться и не переходить в оборону. Ближе к обеду эмоции стабилизируются и все станет на свои места.

Телец

Ваша карта – "Четверка Пентаклей". Этот день заставит Тельцов задуматься о контроле и безопасности. В работе вы будете придерживаться проверенных методов, даже если ситуация требует гибкости. Сейчас действительно не стоит экспериментировать, ведь нет времени на исправление ошибок, если они возникнут. В финансах стоит избегать импульсивных трат. А вот в любви важно не закрываться, даже если вам не хочется говорить. Ближе к вечеру появится шанс отпустить напряжение и выдохнуть.

Близнецы

Ваша карта - "Десятка Жезлов". Четверг может принести ощущение перегрузки, будто на вас обрушилось слишком много всего и сразу. В работе это проявится в виде накопившихся задач или чужих обязанностей, которые нужно будет взять на себя. Однако важно честно оценить, что действительно ваше, а что – нет. В общении с друзьями может не хватать ресурсов, и это нормально. Сейчас вам стоит отдохнуть и замедлить свой темп. Не загоняйте себя в чужие рамки, в которых кто-то чего-то от вас ждет или даже требует.

Рак

Ваша карта - "Девятка Жезлов". Раков ждет продуктивный, но и довольно сложный день. В работе возможно задание или ситуация, которая потребует выдержки, а не быстрых решений. Важно не сдаваться только потому, что накопилась усталость. У вас все получится благодаря профессионализму и поддержке коллег. В любви, возможно, придется защищать свои границы или что-то доказывать из-за ложных слухов. Ваша вторая половинка сможет вас услышать, если вы будете искренни.

Лев

Ваша карта - "Шестерка Пентаклей". Львы в четверг могут помогать тем, кто действительно нуждается в поддержке. Это может быть как близкий вам человек, так и знакомый. Но важно не входить в роль спасителя автоматически – иногда достаточно просто быть рядом. В финансовых вопросах возможны расходы, которые будут оправданными, если они имеют смысл. В дружбе появится момент взаимности, который покажет истинную ценность связи. В отношениях будет ощущаться гармония и полное взаимопонимание, а если у вас были конфликты – сейчас подходящее время все выяснить и не держать обиду.

Дева

Ваша карта – "Двойка Пентаклей". Этот день может быть довольно динамичным и потребует умения быстро переключаться между задачами. На работе придется балансировать между несколькими делами одновременно. Однако важно не пытаться сделать все идеально – достаточно сделать все, что можете. В течение дня может наблюдаться нестабильность настроения, что не является проблемой, если не драматизировать ситуацию. В отношениях добавьте больше романтики. Сейчас это укрепит ваши чувства и подарит новые общие воспоминания.

Весы

Ваша карта – "Десятка Пентаклей". Четверг акцентирует внимание на стабильности и долгосрочных целях. В работе это может быть тема карьеры, перспектив или решений, которые влияют на будущее. Кто-то из окружения может дать совет, который покажется банальным, но окажется точным. В дружбе появится ощущение надежности. А вот в любви Весам стоит проявить серьезность намерений и желание строить что-то стабильное. Важно не торопиться, а смотреть на ситуацию шире – вы постепенно закладываете надежный фундамент.

Скорпион

Ваша карта - "Паж Мечей". День принесет Скорпионам информацию, которая может изменить восприятие ситуации. В работе это может быть новость, деталь или даже слух, который стоит проверить. Важно не делать выводы слишком быстро, если у вас нет соответствующих фактов. В общении с друзьями возможны обсуждения совместных проектов, которые могут принести успех. В отношениях следует внимательнее смотреть на слова и действия любимого человека. Больше слушайте и доверяйте, ведь совсем скоро вас ждут кардинальные изменения.

Стрелец

Ваша карта – "Восьмерка Кубков". Четверг подтолкнет к важному решению оставить что-то позади. В работе это может быть потеря интереса к задаче или желание сменить направление. В дружбе возможно отдаление от тех, с кем больше не по пути. Это нормальный процесс, поэтому не стоит волноваться. А вот в любви следует проявить заботу. Если вы в последнее время мало бываете вместе – стоит это изменить. Попытайтесь делегировать некоторые рабочие задачи, чтобы побыть дома с партнером/партнершей.

Козерог

Ваша карта – "Королева Жезлов". Козероги почувствуют уверенность и внутреннюю энергию действовать. В работе вы сможете проявить инициативу, которая привлечет внимание руководства. Важно не уменьшать свое влияние только из-за критики других – все получится так, как вы хотите. Появится ощущение, что вы управляете ситуацией. В отношениях со второй половинкой вас ждет сюрприз. Именно он принесет не только положительные эмоции, но и новый опыт, который запомнится на всю жизнь.

Водолей

Ваша карта – "Семерка Пентаклей". Этот день будет посвящен ожиданиям и оценке результатов. В работе у Водолеев может наступить пауза, когда нужно просто посмотреть, что уже сделано. Важно не торопить события и все спокойно проанализировать. В отношениях с любимым человеком появится желание что-то изменить, но лучше этого не делать резко. Поговорите о том, как можно поддерживать огонек в паре, чтобы укрепить чувства. А вот одиноких представителей этого знака ждет интересное знакомство. Возможно, оно принесет не только дружбу, но и нечто большее.

Рыбы

Ваша карта - "Тройка Мечей". В четверг кто-то эмоционально заденет Рыб. На работе возможно разочарование или ситуация с коллегами, которая не оправдает ожиданий. В дружбе кто-то может не поддержать так, как вы рассчитывали. А вот в любви вы можете услышать признание, которое окажется болезненным. Однако важно не закрываться, а принять правду. Этот день покажет, кто есть кто, и поможет по-другому посмотреть на жизнь и людей рядом. Не бойтесь отказываться от связей, которые не приносят радости.

