Части мужчин необходимо заново оформить отсрочку: адвокат назвала дату

Часть отсрочек действует автоматически, но для получения остальных необходимо повторно подать документы до 4 мая.

В Украине часть военнообязанных должна повторно оформить отсрочку от мобилизации до 4 мая 2026 года – даты окончания действующего военного положения.

Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, у некоторых граждан отсрочки уже продлены автоматически. Проверить это можно через приложение "Резерв+" – если указана дата действия до 1 августа, отсрочка продлена.

Впрочем, если автоматического продления нет, придется подавать документы повторно – через ЦНАП или онлайн. Юрист советует не медлить и сделать это за несколько дней до дедлайна, поскольку процесс может проходить не одновременно для всех.

Видео дня

Право на отсрочку, согласно законодательству, имеют, в частности, многодетные родители, лица с инвалидностью, студенты, ученые, закрепленные работники критической инфраструктуры, а также те, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью или потерял близких на войне.

В случае несвоевременного оформления отсрочки граждане могут лишиться соответствующего статуса после 4 мая.

Как сообщал УНИАН, ТЦК и СП перестали принимать документы для оформления отсрочки от мобилизации.

Теперь военнообязанные (за исключением забронированных и сотрудников спецслужб) должны подавать заявления на отсрочку другим способом. Соответствующие изменения утвердил Кабинет министров Украины постановлением от 8 апреля 2026 г. № 467.

Накануне нардеп Руслан Горбенко заявил, что якобы были случаи, когда депортированных из ЕС военнообязанных украинцев на границе встречали представители ТЦК.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УНИАН опроверг это заявление.

