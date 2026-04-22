Могилевская залюбовала новыми фотографиями 5-летней дочери (фото)

А также рассказала, что делает ребенка счастливым.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала новое фото младшей дочери. Снимками ребенка она поделилась в сторис в своем Instagram.

Артистка нечасто делится снимками со своими дочерьми – 14-летней Мишель и 5-летней Софией – и никогда не показывает их лица. Чаще в кадр попадает младшая девочка. Поэтому и сейчас Наталья Могилевская выложила фото Сони. На нем девочка стоит в полуповороте к матери. Она одета в розовое платье, а ее прическа украшена розовыми бантиками.

"Розовое платье, розовые бантики – довольная Соня", – подписала снимки Наталья Могилевская.

Очевидно, это один из любимых цветов девочки.

Отметим, что 14-летняя Мишель, старшая дочь певицы, занимается легкой атлетикой в профессиональном учреждении. Младшая ходит в детский сад и готовится праздновать свой 6-й день рождения.

После полномасштабного вторжения личная жизнь Натальи Могилевской сильно изменилась. Она вышла замуж и в 2023 году забрала из детского дома двух девочек. Она не раз признавалась, что дочери ее очень изменили.

"Если раньше я была огнем, то сегодня я действительно стала и огнем, и водой. И дети меня меняют, и муж занял в моем сердце мужскую позицию, благодаря чему я смогла расслабиться", – сказала Наталья Могилевская.

