Как избавиться от сорняков в щелях между брусчаткой: 5 простых решений для двора

Защитить ваш двор или мощеную садовую дорожку от сорняков на самом деле проще, чем вы думаете.

Сорняки часто появляются в щелях между тротуарной плиткой или в трещинах бетонных и асфальтированных дорожек, портя вид двора. Как пишет издание Martha Stewart, чтобы избавиться от травы в такой ситуации, не обязательно использовать агрессивную химию.

Издание приводит ряд вариантов, которые рекомендуют специалисты.

Ручное удаление

Специалисты отмечают, что начинать стоит с механического удаления сорняков. Директор RF Paving Энди Маклафлин объясняет, что важно удалить растение вместе с корнем, иначе оно быстро восстановится. После этого, отмечают эксперты, можно переходить к другим экологически щадящим методам.

Кипяток

По словам Маклафлина, кипяток – простой и доступный способ уничтожить сорняки на поверхности. Достаточно осторожно полить растения горячей водой. В то же время автор материала отмечает, что этот метод не проникает к корням, поэтому сорняки могут появиться снова, если не применять дополнительные средства.

Пищевая сода

Менеджер Lawn Squad Райан Уолтс рассказывает, что обычная пищевая сода эффективна для небольших сорняков в щелях. Сода – это разновидность соли, а потому она убивает растения, буквально высушивая их. Можно как посыпать проблемные места сухой содой, так и опрыскать их смесью воды и соды.

Обычная соль

Соль действует так же, как и сода, поскольку это схожие по своей химической природе вещества. Однако ее чрезмерное использование может повредить саму плитку. Как отмечает МакЛафлин, частое применение соли, особенно на натуральном камне, способно ослабить структуру материала и вызвать изменение цвета или эрозию. Поэтому рекомендуется использовать раствор в пропорции 1 часть соли на 3 части воды.

Уксус

Благодаря высокому содержанию кислоты разрушает клеточные стенки сорняков и высушивает их. Для лучшего эффекта эксперты советуют добавлять несколько капель моющего средства, чтобы раствор лучше держался на листьях. Маклафлин рекомендует обрабатывать мощеные части двора этим средством каждые две недели.

Другие советы для владельцев частных усадеб

