'Мороженщик': вышел трейлер нового хоррора от режиссера 'Хостела' Элая Рота

Вышел трейлер слэшер-хоррора "Мороженщик" (Ice Cream Man) от признанного мастера жанра Элая Рота ("Хостел", "Зеленый ад", "День благодарения", "Бордерлендс").

Сам Рот уже предупредил, что фильм станет "самым безумным из всех, которые он снимал до этого". Режиссер, известный своими шокирующими, жесткими и откровенными фильмами, и на этот раз стремится привлечь внимание зрителей провокационным концептом. Он говорит, что картина будет напоминать легендарные "Птицы" Альберта Хичкока, где в роли сумасшедших птиц будут... дети.

По сюжету фильма идиллия жаркого летнего городка прерывается, когда приветливый продавец мороженого угощает детей сладостями. Мороженщик подчиняет сознание детей, что неизбежно приводит к по-настоящему ужасающему безумию.

"Я снимал сотню детей, которые полностью сошли с ума – с топорами и инструментами. Я снимал фильм с детьми летом, и это было одновременно одним из самых смешных и самых безумных опытов. Для детей это было как рождественское утро", – рассказал Рот.

Главную роль мороженщика в фильме исполнил Ари Миллен, известный по фильмам "Темное дитя: Эхо" и "12 дней", а священника сыграл Бенджамин Байрон Дэвис ("Стражи Галактики", "Бордерлендс", "Человек-муравей").

Кроме того, в картине снялись Карен Клише ("День благодарения", "Пила 6") и Сара Эбботт (сериалы "Черное зеркало", "Джинни и Джорджия"), а также сам режиссер Элай Рот.

К слову, "Мороженщик" станет первым фильмом недавно созданной компании Рота The Horror Section, которая специализируется на высококачественных и нецензурированных слэшерах и фильмах ужасов, обещая фанатам "хардкорные" впечатления.

Оригинальную музыку к фильму создал культовый рэпер Snoop Dogg.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 6 августа 2026 года.

