Силы обороны превосходят РФ по всем параметрам, кроме личного состава, говорит Евгений Дикий.

РФ имеет проблемы в Донецкой области, но взамен перебрасывает личный состав в Запорожскую область, потому что пытается найти слабое место в обороне Украины. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"У них в Донецкой области все не очень складывается. Но ведь оно не просто так у них не очень складывается. Мы с вами не раз говорили, что у нас очень острый дефицит личного состава. У нас физически не хватает людей. Поэтому для того, чтобы остановить их в Донецкой области, нам пришлось поперебрасывать людей из других направлений", - сказал Дикий.

Он добавил, что россияне ищут, откуда Силы обороны Украины перебросили свои войска в Донецкую область, чтобы остановить наступление. По словам Дикого, скорее всего, РФ пришли к выводу, что Силы обороны Украины перебрасывали войска с Запорожского направления.

"По тому, как они сейчас явно прощупывают Запорожское направление и действительно однозначно уже готовят там наступление, скорее всего, или они решили, или они действительно знают, у них тоже разведка работает. Вот что мы ослабили Запорожье ради того, чтобы усилить Донецкую область. И вот теперь они попытаются в таком случае перенести острие своего наступления с Донетчины на Запорожье", - добавил Дикий.

Эксперт пояснил, что россияне знают о ключевой проблеме Сил обороны Украины - недостаток личного состава. В то же время заявил, что по всем остальным параметрам Украина превосходит РФ.

"Но по личному составу у них преимущество в разы. И вот они все время ищут, где можно максимально использовать это свое единственное преимущество. Поэтому так, судя по всему, мы остановили их в Донецкой области силами, которые забрали откуда-то, вероятно, из Запорожья. И теперь они попытаются прорваться там, откуда мы позабирали резервы", - пояснил Дикий.

Ранее о новой стратегической цели Москвы заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он заявил, что российские оккупанты наступают в сторону Запорожья и для этого пытаются взять под контроль населенные пункты Приморское и Степногорск.

В то же время в Генштабе ранее сообщили об освобождении Силами обороны населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области. Там отметили, что украинские защитники продвинулись вперед до 3,5 км, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

