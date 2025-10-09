Россия, вероятно, наметила захват города Запорожье своей новой стратегической задачей на фронте. Это следует из доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на встрече с Владимиром Путиным.
"Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за овладение населенными пунктами Приморское и Степногорск", – заявил Герасимов, рассказывая Путину о том, как российская армия "наступает практически по всем направлениям".
Следует отметить, что от нынешней зоны российского контроля на данном направлении (согласно карте Deep State) до южных окраин города Запорожье – около 22 км, а до первых кварталов многоэтажной застройки – почти 25 км. При этом на пути российского наступления лежит река Конка, которая может стать серъезным препятствием для продвижения к областному центру.
Также, согласно карте Deep State, с конца июня, когда россияне начали наступление на этом участке, и по сегодня им удалось продвинуться в общей сложности на 3 км. Т.е. темпы продвижения составили менее 1 км в месяц. За это время они смогли полностью овладеть населенными пунктами Каменское и Плавни.
Ситуация на фронте: последние новости
Как писал УНИАН, по словам военных, российские ДРГ уже начали заскакивать в Константиновку. При этом оккупанты уничтожают город бомбами и ракетами.
Также мы рассказывали, что российское командование перебрасывает войска для наступления на Днепропетровскую область, где у них сейчас наибольшие успехи по сравнению с другими участками фронта.