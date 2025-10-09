Юрий Кобзар

Несмотря на трудности с захватом Донбасса, в РФ уже нацелились на один из крупнейших городов Украины.

Россия, вероятно, наметила захват города Запорожье своей новой стратегической задачей на фронте. Это следует из доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на встрече с Владимиром Путиным.

"Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за овладение населенными пунктами Приморское и Степногорск", – заявил Герасимов, рассказывая Путину о том, как российская армия "наступает практически по всем направлениям".

Следует отметить, что от нынешней зоны российского контроля на данном направлении (согласно карте Deep State) до южных окраин города Запорожье – около 22 км, а до первых кварталов многоэтажной застройки – почти 25 км. При этом на пути российского наступления лежит река Конка, которая может стать серъезным препятствием для продвижения к областному центру.

Также, согласно карте Deep State, с конца июня, когда россияне начали наступление на этом участке, и по сегодня им удалось продвинуться в общей сложности на 3 км. Т.е. темпы продвижения составили менее 1 км в месяц. За это время они смогли полностью овладеть населенными пунктами Каменское и Плавни.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, по словам военных, российские ДРГ уже начали заскакивать в Константиновку. При этом оккупанты уничтожают город бомбами и ракетами.

Также мы рассказывали, что российское командование перебрасывает войска для наступления на Днепропетровскую область, где у них сейчас наибольшие успехи по сравнению с другими участками фронта.

