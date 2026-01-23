Река Днепр замерзает: эксперт объяснил, есть ли угроза нового удара РФ на юге Украины

Он напомнил, что до замерзания Днепра враг пытался проводить штурмовые действия в направлении островков в дельте реки.

Днепр на юге Украины замерзает, и враг может воспользоваться этой возможностью для форсирования реки. Однако речь может идти о действиях малых и сверхмалых штурмовых или диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ.

Такое заявление сделал в интервью "Украинскому Радио" военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев. Он отметил, что передвижение бронетехники или танков противника по льду Днепра нереально.

"Сейчас поле боя достаточно прозрачно. А значит, все вражеские приготовления по концентрации живой силы, а тем более бронетехники на левом берегу Днепра для проведения определенных действий по форсированию заранее фиксируются. К тому же не является секретом, что на левом берегу Днепра кое-где есть украинские защитники, которые длительное время ведут оборонительные действия именно там. В частности, в районе Антоновского автомобильного моста", – подчеркнул он.

Селезнев отметил, что любые приготовления врага в контексте вероятного форсирования Днепра не останутся незамеченными. После этого украинские военные будут разрушать планы противника, говорит эксперт.

Он напомнил, что до замерзания Днепра враг пытался проводить штурмовые действия в направлении островков в дельте Днепра, и это не является секретом. Однако каждый раз эти действия были очень разрушительными и очень болезненными для врага.

"Никаких успехов в этом у врага нет, потому что эффективно задействована наша артиллерийская компонента, которая сочетается с эффективной разведкой, создает ту самую непреодолимую стену. И враг, имея достаточно серьезный комплекс сил и средств на левом берегу Днепра, ничего не может поделать с нашим сопротивлением там", – добавил Селезнев.

Как морозная погода влияет на ситуацию на фронте

По словам Владислава Селезнева, погодные условия влияют на темпы ведения боевых действий на всех участках фронта. Он пояснил, что передвигаться по заснеженной степи с серьезной нагрузкой российскому противнику очень трудно.

"А потому он снова прибегает к попыткам задействовать бронетехнику для того, чтобы передвигаться на определенные рубежи. Но прозрачность поля боя не позволяет это делать врагу достаточно эффективно. Любая техника, которая появляется в зоне обстрела, буквально обречена. Если не одним, то десятком дронов даже самую защищенную единицу бронетехники реально сжечь. Что и делают украинские Силы обороны", – добавил военный эксперт.

Война в Украине: ситуация на фронте

Проект DeepState сообщает, что российские оккупанты продвинулись в районе Синельниково Харьковской области. Также враг продвинулся в Донецкой области.

Между тем офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным "Историк" рассказал, что противник пытается обойти город Волчанск Харьковской области с флангов. По его словам, сейчас украинские военные удерживают восточную и южную части Волчанска.

