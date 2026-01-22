Оккупанты пытаются обойти с флангов один из городов Харьковщины, - военный

Армия РФ изменила тактику и отказалась от лобовых штурмов, пытаясь обойти город с западного направления вдоль реки Волчья.

Вооруженные Силы Украины удерживают восточную и южную части Волчанска Харьковской области, в то же время российские войска пытаются обойти город с флангов. Об этом сообщил офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным "Историк" в эфире телеканала "Мы-Украина".

По его словам, оккупационные войска изменили тактику наступления. Вместо лобовых атак россияне пытаются продвигаться окольными путями с западной стороны, двигаясь вдоль реки Волча в районах Синельниково, Вильчи и Грабского.

Украинские подразделения успешно сдерживают продвижение противника и не дают ему закрепиться на новых позициях.

Видео дня

"Россияне пытаются выбить нас с позиций отделения. Однако, по состоянию на сегодня, им это не удается", – подчеркнул офицер.

Также, по словам военного, армия РФ активно применяет тактику "выжженной земли". Оккупанты наносят удары управляемыми авиационными бомбами и артиллерией, разрушая жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Волчанска.

Ситуация в Харьковской области – что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики пытаются прощупывать и искать слабые места в украинской обороне вдоль всей государственной границы в восточной части Сумской области и в Харьковской области.

Начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов говорит, что активными остаются Лиманское и Купянское направления, а также неспокойная ситуация вокруг Волчанска и окрестностей города.

Вас также могут заинтересовать новости: