Армия РФ продвинулась в Харьковской и Донецкой областях, - DeepState

Официального подтверждения этой информации нет.

Завершился 1429-й день полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Враг продвинулся на территории Харьковской и Донецкой областей.

Такие данные приводит в обновленной сводке аналитический проект DeepState. В частности, оккупанты продвинулись в районе населенного пункта Синельниково Харьковской области. Это село находится в Волчанской городской общине Чугуевского района области.

"Враг продвинулся вблизи Федоровки и Синельниково", – говорится в сообщении.

Видео дня

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток, 22 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 196 боевых столкновений с противником. Наиболее активными оккупационные войска РФ были на Покровском направлении, где враг атаковал 62 раза.

34 раза противник пытался идти на позиции Сил обороны на Гуляйпольском направлении. В то же время на Константиновском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений.

Война в Украине: ситуация на фронте

Оккупанты не могут закрепиться в Гуляйполе Запорожской области, рассказал военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, штурмовые группы Сил обороны Украины действуют по всему городу, и враг не понимает, где украинские военные, а где их собственные. Из-за этого "у них низкая активность".

Тем временем в Купянске продолжается зачистка города от российских оккупантов. Спикер управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов говорит, что силы противника находятся в нескольких кварталах этого населенного пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: