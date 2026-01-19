Россия разворачивает на Днепре новые беспилотные катера Sirius-82, - Forbes

Цель противника – получить преимущество в акватории и захватить Херсон.

Россия разворачивает новые беспилотные катера Sirius-82 на Днепре. Они способны сбрасывать мины в воду, а также перевозить грузы, сообщает Forbes.

В публикации говорится, что продолжается "тихая, но значительная" битва за несколько стратегических островов на реке Днепр. Сейчас Украина владеет этими островами, а также западным берегом реки. Россия, которая контролирует восточный берег, пытается захватить острова для поддержки наступлений через реку, в частности для попыток вернуть под свой контроль Херсон.

Чтобы получить преимущество на воде, враг задействует беспилотное надводное судно Sirius-82 (USV). Хотя конструкция лодки относительно проста, "она окажет значительную поддержку российским силам в борьбе за контроль над рекой Днепр и ее островами", считают в Forbes

Sirius-82 – это российская беспилотная лодка, которая впервые была замечена в этом месяце во время работы на реке Днепр. Хотя подробные технические характеристики не были обнародованы, в социальных сетях появилось несколько видео, где она используется. Эти кадры свидетельствуют, что Sirius-82 компактен, примерно два метра в длину, и предназначен преимущественно для речных военных операций.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, что этот катер способен нести и устанавливать две якорные речные мины, а также перевозить груз. Управляется оператором дистанционно – по типу БПЛА.

Беспилотная лодка способна устанавливать советские мелководные мины ЯРМ, предназначенные для внутренних водных путей. Их обычно устанавливают на якоре непосредственно под поверхностью, где они представляют значительную угрозу для малых судов снабжения и штурмовых судов с неглубокой осадкой.

Как отмечается в публикации, беспилотник также используют для разминирования. Он работает как камикадзе, атакующий украинские мины.

Кроме того, Sirius-82 могут задействовать для атаки украинских военных катеров. И такие атаки, вероятно, будут в стиле "камикадзе".

Также Sirius-82 может поддерживать штурмы самих днепровских островов: потенциально может использоваться для медицинской эвакуации солдат с островов, хотя платформа, вероятно, потребует модернизации для перевозки более тяжелых грузов, для доставки припасов вспомогательным силам.

Также издание прогнозирует, что в российско-украинской войне обе стороны будут все больше использовать беспилотные системы ввиду дефицита живой силы: "задачи, которые ранее выполняли солдаты и моряки, все чаще переходят на беспилотные системы".

Что известно об украинских надводных дронах

Как сообщал УНИАН, за последние три года в Украине разработали широкий спектр беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Одним из последних дополнений к этому арсеналу стал многоцелевой надводный дрон Magura V7, который способен выполнять различные задачи.

Этот дрон способен запускать зенитные ракеты, и в мае 2025 года такая система сбила два российских Су-30, что стало первым в истории успешным применением дрона-катера против истребителя в боевых условиях.

Magura V7 имеет вид обтекаемого скоростного катера с ракетами, которые размещены по бокам. Этот дрон может в течение нескольких дней находиться в открытом море, отслеживая российские истребители, а затем устраивая им засаду. Также известно, что Magura V7 может стрелять ракетами "воздух-воздух" и нацеливаться на истребители.

