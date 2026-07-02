Украина могла впервые применить собственную баллистическую ракету, - Bloomberg

В Минобороны РФ сообщили, что якобы сбили "дальнобойную оперативно-тактическую ракету".

В России намекнули, что Украина могла впервые в боевых условиях применить собственную баллистическую ракету. На это обратил внимание Bloomberg.

В издании привели заявление Министерства обороны РФ о том, что за последние сутки российская противовоздушная оборона якобы сбила "дальнобойную оперативно-тактическую ракету", а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотника авиационного типа.

При этом российское ведомство не назвало тип ракеты и не предоставило никаких дополнительных подробностей. Украина также публично не подтверждала применение баллистической ракеты.

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В Bloomberg отметили, что это заявление появилось после того, как украинская оборонная компания Fire Point сообщила, что её баллистическая ракета FP-9 приближается к этапу летных испытаний. В частности, главный конструктор компании Денис Штилерман в июне заявлял, что испытания ракеты могут начаться этим летом или в начале осени после завершения работ над её двигателем. По данным Fire Point, FP-9 предназначена для нанесения ударов вглубь территории России и имеет дальность около 850 километров.

"Если информация о боевом применении подтвердится, это станет новым этапом в развитии украинских дальнобойных средств поражения собственного производства, которые до сих пор были представлены преимущественно беспилотниками и крылатыми ракетами", – предположили в издании.

Украинская баллистика

Ранее УНИАН писал, что в Fire Point анонсировали первый полет украинской баллистики. Соучредитель компании Штилерман рассказывал, что Украина уже проводит наземные испытания двигателя для ракеты FP-9. На вопрос, в чем заключается основная сложность производства FP-9, он ответил: "Пришлось построить свой ПХЗ – это завод по заливке твердотопливных двигателей. Вес этого двигателя достаточно большой, и все это нужно заливать из одного миксера. Нужен большой миксер, который сможет за один раз залить такую большую ракету. Сейчас все это сделано, и мы ждем первого полета в ближайшее время".

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии УНИАН предположил, что Украина будет испытывать баллистические ракеты прямо на территории России. "У нас нет полигона, на котором мы могли бы испытать эту ракету. Поэтому полигоном станет обширная территория болот России. И туда мы будем их запускать. Но попадет ли она туда или нет – уже посмотрим", – подчеркнул Криволап.

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