Этой ночью не удалось перехватить баллистику так, как хотелось бы, – Игнат

Последствия массированной российской атаки с запуском огромного количества баллистических ракет привели к ужасу в столице.

Способности перехватывать вражескую баллистическую ракетную технику требуют серьезного усиления. Этой ночью зафиксировано 25 попаданий от российских баллистических ракет. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире Суспильного.

"Особенность атаки – это баллистика. Баллистика, которая сегодня, к сожалению, не была перехвачена так, как нам бы того хотелось. Поэтому зафиксировано 25 попаданий баллистических ракет. Основное направление атаки – это столица Украины. Сегодня не впервые на город Киев совершается одна из самых массированных атак", – подчеркнул Игнат.

Он отметил, что крылатые ракеты этой ночью были перехвачены почти на 100%. Только по двум ракетам такого типа уточняется информация. Ракеты типа "Калибр" и "Х-101" были сбиты прежде всего благодаря украинским пилотам истребителей F-16 и других самолетов.

Видео дня

"Что касается баллистики, то понятно, что это слабое место на сегодняшний день. И об этом говорят все. Это главная тема в сфере противоракетной защиты страны. Что сейчас работает? Это либо пассивная защита – укрытия, защитные сооружения, либо активная защита – системы "Пэтриот" и, главное, ракеты к ним. Ракеты – это то, что нам крайне необходимо. Об этом заявляет высшее политико-военное руководство на различных площадках. Дипломатический корпус", – подчеркнул Игнат.

Он сообщил, что ракеты для "Патриотов" не только в Украине, но и во всем мире являются дефицитными из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Последствия российской атаки на Киев с применением огромного количества баллистических ракет он называет кошмаром.

Он пояснил, что существуют классические баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300 (атакуют по баллистической траектории), а также противокорабельные ракеты "Циркон" (направляются к цели как баллистические). Их могут перехватить только "Патриоты".

Об опровержении российских фейков о якобы обстреле Киева украинской ПВО

"Это вообще выходит за рамки здравого смысла. Зенитная ракета, а точнее качественные западные ракеты, оснащенные самоликвидаторами на случай отклонения от курса и не имеющие крупной боевой части, никак не могут привести к таким разрушениям", – подчеркнул Игнат.

По его словам, очевидно, в РФ распространяется такая ложная информация для внутренней аудитории и для оправдания российских террористических злодеяний и намерений.

О реактивных дронах

Также ночью россияне применили немало реактивных дронов, особенность и опасность которых заключается в скорости. Эти реактивные дроны летят быстрее, чем обычные. "Боевая часть может даже быть несколько меньше, но их скорость составляет примерно до 500 км/ч, может быть и 300, в зависимости от того, как противник сможет их запрограммировать", – отметил Игнат.

Он добавил, что зенитные дроны или мобильные огневые группы не могут их эффективно перехватывать из-за скорости, поэтому приходится применять другие средства, в частности, зенитные ракетные системы, пилотируемую авиацию (истребители) и дефицитные ракеты.

Как отметил Игнат, процент применения противником реактивных дронов растет.

Подробнее об атаке РФ в ночь на 2 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. Зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

В Киеве в результате российской атаки уже известно о 17 погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: