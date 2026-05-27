В Британии назвали количество ликвидированных в Украине российских солдат

Это свидетельствует о "регрессе" президента РФ Владимира Путина на поле боя.

Согласно новым разведывательным данным, с начала войны в Украине погибло почти 500 000 российских солдат. Об этом пишет Sky News.

Анна Кист-Батлер, глава британской разведывательной службы GCHQ, заявила, что это свидетельствует о "регрессе" президента РФ Владимира Путина на поле боя.

Важно, что это первое подтверждение числа погибших российских солдат, ведь ранее в статистику обычно включались как раненые, так и убитые.

Видео дня

Представляя оценку угроз со стороны агентства, она заявила, что Россия "наращивает свою ежедневную гибридную активность" против Великобритании и Европы и "неустанно нацелена на критическую инфраструктуру, демократические процессы, цепочки поставок и общественное доверие".

Она сказала, что служба "неустанно работает" с разведывательными и оборонными партнерами над "снижением и ослаблением российской угрозы".

"Одна из областей, на которой мы сосредоточены в первую очередь, - это защита данных и энергии, передаваемых по критически важным кабелям и трубопроводам в британских водах и вокруг них. Мы делаем это, раскрывая намерения, мотивы и подводные возможности России", - заявила Кист-Батлер.

Глава разведывательного агентства отметила редкость своего публичного выступления, но добавила, что Великобритания "находится в решающий момент", и предупредила, что "риск просчета высок как никогда".

Война в Украине - планы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация с целью покрытия высоких потерь на оккупированных территориях готовится к дополнительной мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: