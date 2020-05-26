КПВВ на Донбассе из-за пандемии COVID-19 будут закрыты до 22 июня

На Донбассе продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочия правоохранителям и военным.

Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновении в Донецкой и Луганской областях предварительно будут закрыты до 22 июня включительно.

Об этом сообщил директор департамента гражданской обороны, мобилизации и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко, передают Новости Донбасса.

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«Командующий ООС издал приказ, что запрет на пересечение будет действовать до 23 часов 59 минут 22 июня, если в течение этого времени не будет других указов», – сказал он.

Бойко добавил, что пока послаблений в вопросе пересечения КПВВ не предусмотрено. Кроме того, на Донбассе продолжает действовать режим «красный», который предоставляет дополнительные полномочия правоохранителям и военным.

Как сообщал УНИАН, контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на линии соприкосновения с 16 марта прекратил работу на две недели из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Исключение относительно возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированные регионы будет доступен только для граждан, которые там проживают.

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